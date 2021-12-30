Улан-Удэ и Якутск вместе займутся собачьей проблемой

Мэр Улан-Удэ позвонил мэру Якутска в связи с гибелью женщины, которую загрызли собаки



30 декабря мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков позвонил мэру Якутска Евгению Григорьеву и выразил соболезнования в связи с трагической гибелью женщины. Преподавателя Северо-Восточного федерального университета, доцента химического отделения насмерть загрызла стая агрессивных собак среди бела дня.



В разговоре с мэром Якутска Игорь Шутенков сообщил, что ранее администрация Улан-Удэ обратилась к коллегам из других городов с предложением совместно оценить правоприменение закона об ответственном обращении с животными и обсудить предложения по его совершенствованию. В 16 городах России поддержали предложение администрации Улан-Удэ изменить закон об ответственном обращении с животными. Инициативу столицы Бурятии поддержали органы местного самоуправления Магадана, Кирова, Мурманска, Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска, Йошкар-Олы, Красноярска, Нарьян-Мар, Омска, Перми, Уфы, Элисты, Волгограда, Казани, Петропавловск-Камчатского, Калининграда, Ульяновска,



- Шутенков и Яковлев договорились инициировать создание межрегиональной муниципальной рабочей группы по обсуждению закона об ответственном обращении с животными. Закон, несущий гуманную цель, на практике забуксовал: многие муниципалитеты столкнулись с неоднозначными требованиями по выявлению агрессивных животных, в том числе и прошедших программу отлов – стерилизация – вакцинация - выпуск, и по дальнейшему их пожизненному содержанию, - заявили в пресс-службе мэрии.



В день трагедии мэр Якутска Евгений Григорьев разместил видеообращение на своей странице в Инстаграме, в нём он отметил, что причиной увеличения числа собак стал ФЗ №498: «С момента действия этого закона за последние два года у нас фиксируется увеличение количества безнадзорных собак на улицах. А также случаи проявления агрессии и нападения. Это официальная статистика, хотя ресурсов и усилий тратится больше, чем до этого закона. Такая же трагическая картина по всей стране, к сожалению, такие случаи происходят и в других городах. Мое личное убеждение — закон должен быть пересмотрен в сторону людей».



Год назад в Улан-Удэ год произошло несколько нападений безнадзорных животных на горожан. Городские власти тогда ввели режим повышенной готовности, бросили все силы на патрулирование улиц и на отлов безнадзорных животных. Позже были значительно повышены штрафы за нарушение правил выгула и регистрации домашних животных. Весь год ведутся межведомственные рейды во всех районах города по отлову бездомных собаки и регистрации, вакцинации домашних питомцев.



В 2021 году в Улан-Удэ было отловлено свыше пять тысяч безнадзорных животных, в настоящее время в каждом районе работает подрядная организация, отлов ведут девять бригад. На период новогодних праздников в городе усилена работа по отлову бездомных особей.

