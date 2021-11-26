Чиновники районной администрации в Бурятии скрыли доходы

Главе района внесено прокурорское представление



Как выяснила прокурорская проверка, служащие администрации Муйского района Бурятии нарушили антикоррупционный закон.



За 2020 год муниципальные служащие указали неполные и недостоверные сведения о полученных доходах, не отразили данные о наличии открытых счетов в кредитных организациях.



Главе муниципального образования внесено прокурорское представление. Оно удовлетворено. Семь муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

