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Чиновники районной администрации в Бурятии скрыли доходы

Чиновники районной администрации в Бурятии скрыли доходы
Власть,  Фото:pixabay.com
Главе района внесено прокурорское представление

Как выяснила прокурорская проверка, служащие администрации Муйского района Бурятии нарушили антикоррупционный закон.

За 2020 год муниципальные служащие указали неполные и недостоверные сведения о полученных доходах, не отразили данные о наличии открытых счетов в кредитных организациях.

Главе муниципального образования внесено прокурорское представление. Оно удовлетворено. Семь муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура доходы

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