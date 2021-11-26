Главе района внесено прокурорское представление
Как выяснила прокурорская проверка, служащие администрации Муйского района Бурятии нарушили антикоррупционный закон.
За 2020 год муниципальные служащие указали неполные и недостоверные сведения о полученных доходах, не отразили данные о наличии открытых счетов в кредитных организациях.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление. Оно удовлетворено. Семь муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Чиновники районной администрации в Бурятии скрыли доходы
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