В Бурятии оштрафовали заместителя главврача больницы

Больница затянула с выдачей документа



Прокуратура в ходе проверки установила, что руководство Тарбагатайской районной больницы долгое время не могло выдать местному жителю протокол заседания врачебной комиссии.



- В результате бездействия заместителя главного врача по амбулаторно-поликлиническому обслуживания районной больницы на протяжении четырёх месяцев меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, не принимались. Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов заявителю не направлялся, - сообщает прокуратура Бурятии.



Прокурор района внёс представление, после чего ответ гражданину больница всё же направила.



- По постановлению прокурора заместитель главного врача привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Он оштрафован на пять тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

