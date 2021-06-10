Больница затянула с выдачей документа
Прокуратура в ходе проверки установила, что руководство Тарбагатайской районной больницы долгое время не могло выдать местному жителю протокол заседания врачебной комиссии.
- В результате бездействия заместителя главного врача по амбулаторно-поликлиническому обслуживания районной больницы на протяжении четырёх месяцев меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, не принимались. Письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов заявителю не направлялся, - сообщает прокуратура Бурятии.
Прокурор района внёс представление, после чего ответ гражданину больница всё же направила.
- По постановлению прокурора заместитель главного врача привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Он оштрафован на пять тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.
В Бурятии оштрафовали заместителя главврача больницы
Власть, Фото:
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