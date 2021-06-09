В Бурятском УФАС прошло специальное совещание
В Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл заместитель председателя общественного совета при ФАС России Валерий Бодренков.
В рабочей встрече приняли участие руководитель Бурятского УФАС Виктор Грибко, председатель общественного совета при управлении Оксана Сажинова и заместитель заведующего кафедры антимонопольного регулирования Бурятского государственного университета Бато Санжин.
- Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с возрастающей ролью общественности в государственной антимонопольной политике. В повестке совещания – организация совместных мероприятий в рамках развития конкуренции и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, применение результатов научных исследований в работе антимонопольных органов, формирование подходов к совершенствованию методов антимонопольного регулирования, отвечающих реалиям цифровой экономики, - сообщает Бурятское УФАС.
Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятском УФАС прошло специальное совещание
У министра природных ресурсов Бурятии остался только один заместитель
Стали известны подробности штрафа на главу Бурятии за попытку пожарить шашлык
Председатель комитета районной администрации скрыл свою коммерческую деятельность
Диагноз подтвердился у представителя коалиции «Правильный человек – Электорат»
Геннадий Онищенко рассказал, что спасёт Бурятию от COVID-19
Пётр Ертанов отправится в рабочую поездку в Кабанский район
«Всё правильно», - признал Алексей Цыденов
На пост претендовали пять человек
Алексей Цыденов обратился со специальным обращением к жителям в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом
Поручение о проверке отдал заместитель Генпрокурора России
Автомобили на асфальтовых «волнах» легко могут опрокинуться
Заказчик ошибся при установлении дополнительных требований к подрядчику
Жаргал Цыбиков проведёт в СИЗО почти всё лето
Дизайнер-модельер Дыжит Мантурова воссоздала костюм тункинских бурят