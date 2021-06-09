Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России

В Бурятском УФАС прошло специальное совещание



В Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл заместитель председателя общественного совета при ФАС России Валерий Бодренков.



В рабочей встрече приняли участие руководитель Бурятского УФАС Виктор Грибко, председатель общественного совета при управлении Оксана Сажинова и заместитель заведующего кафедры антимонопольного регулирования Бурятского государственного университета Бато Санжин.



- Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с возрастающей ролью общественности в государственной антимонопольной политике. В повестке совещания – организация совместных мероприятий в рамках развития конкуренции и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, применение результатов научных исследований в работе антимонопольных органов, формирование подходов к совершенствованию методов антимонопольного регулирования, отвечающих реалиям цифровой экономики, - сообщает Бурятское УФАС.



