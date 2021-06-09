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Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России

Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятском УФАС прошло специальное совещание

В Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл заместитель председателя общественного совета при ФАС России Валерий Бодренков.

В рабочей встрече приняли участие руководитель Бурятского УФАС Виктор Грибко, председатель общественного совета при управлении Оксана Сажинова и заместитель заведующего кафедры антимонопольного регулирования Бурятского государственного университета Бато Санжин.

- Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с возрастающей ролью общественности в государственной антимонопольной политике. В повестке совещания – организация совместных мероприятий в рамках развития конкуренции и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, применение результатов научных исследований в работе антимонопольных органов, формирование подходов к совершенствованию методов антимонопольного регулирования, отвечающих реалиям цифровой экономики, - сообщает Бурятское УФАС.

УФАС ФАС
 
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