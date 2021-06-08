Прокуратура проверит, как потратили деньги на развитие территорий у Байкала

Поручение о проверке отдал заместитель Генпрокурора России
Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провели личный приём жителей центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
Озеро Байкал и прибрежная территория являются объектом Всемирного природного наследия - ЮНЕСКО. Для сохранения этого уникального природного комплекса вокруг Байкала образован ряд особо охраняемых природных территорий, в том числе Прибайкальский национальный парк.
Поводом для коллективного обращения граждан, проживающих в данной местности, стало ужесточение режима использования земельных участков, принадлежащих им объектов и строений, сообщили в Генпрокуратуре.
Дмитрий Демешин отметил, что с начала 1990-х годов участки парка незаконно предоставлялись органами местного самоуправления в пользование и собственность гражданам и юридическим лицам. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура вскрыла факты незаконного возведения объектов туризма, в отсутствие разрешительной документации и положительного заключения государственной экологической экспертизы. В суды направлено 34 иска о возвращении в государственную собственность особо ценных неосвоенных земель, 16 исков о сносе незаконных строений, не имеющих статус жилых.
Заместитель Генерального прокурора РФ акцентировал внимание граждан на снятии в настоящее время ряда ограничений, в том числе и по строительству жилья на земельных участках. Он указал на необходимость завершения исполнения поручения президента России по установлению границ населённых пунктов в центральной экологической зоне по фактической занятой ими территории, после чего, рассмотреть возможность законодательного снятия запрета на регистрацию прав собственности граждан в границах населенных пунктов.
С учётом доводов местных жителей о низком качестве жизни в населённых пунктах, расположенных на побережье Байкала, прокуратуре Бурятии поручил провести проверку целевого использования финансовых средств, выделенных на развитие данных территорий.
Прокуратура проверит, как потратили деньги на развитие территорий у Байкала
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