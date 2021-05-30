Коммунист обратился к бурятскому министру после слов о «расстреле»

Коммунист принёс извинения главе минздрава Бурятии, но с оговоркой
Член КПРФ Андрей Красиков, оказавшийся в центре скандала из-за неосторожных слов в адрес министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, записал 29 мая специальное видеообращение.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее в Telegram-канале «Недальний Восток» появилось видео, где Красиков заявляет, что министра давно необходимо расстрелять.
- Так называемую Лудупову, министра здравоохранения, которую давно расстрелять! – заявил коммунист.
Это заявление активно осудили в соцсетях. Бурятская общественница Дора Хамаганова опубликовала открытое письмо прокурору республики Галине Ковалевой и министру внутренних дел Бурятии Олегу Кудинову с просьбой дать правовую оценку высказываниям. МВД по Бурятии вынесло Андрею Красикову предупреждение.
Ряд известных людей – от представителей медицинской палаты до зампреда правительства Баира Цыренова и председателя комитета Народного Хурала Игоря Марковца призвали Красикова извиниться перед Евгенией Лудуповой.
В своём видеообращении Андрей Красиков дал понять, что его не так поняли. Извинения в видео всё же прозвучали.
- Мне очень жаль, что кто-то мог понять мои слова «расстрелять министра» в контексте самосуда или каких-то противоправных действий против чиновницы. Я даже приношу извинения перед Евгенией Лудуповой, если она испытала страх или угрозу своей безопасности, - заявил Красиков.
Он тут же добавил, что теперь хотел бы услышать встречные извинения от Евгении Лудуповой за ряд проблем в здравоохранении, многие из которых даже не республиканские, а общероссийские.
- Я готов вновь настаивать на своём мнении, что система здравоохранения находится на грани выживания, урезаются зарплаты медикам по разным основаниям, меняют тарифную ставку, в результате чего по факту медики получают меньше. Я считаю, что большинство федеральных и региональных чиновников дооптимизировали и наворовали не на одну меру высшего наказания. В гораздо более благополучных и развитых странах, чем в России, чиновники несут ответственность перед гражданами. Меч правосудия, занесённый над головой чиновников, нам необходим, - заявил коммунист.
Коммунист обратился к бурятскому министру после слов о «расстреле»
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