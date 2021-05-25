Сегодня, 25 мая глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Тункинский район
Рабочая поездка началась с посещения клиники бальнеологического лечения «Нилова пустынь». Учреждение капитально отремонтировано на средства президентской дальневосточной субсидии. Общая стоимость ремонта составила свыше 27 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В селе Туран состоится открытие фельдшерско-акушерского пункта.
Также глава Бурятии ознакомится с первыми итогами реализации пилотного проекта по созданию автоматизированной системы теплоснабжения. В Харбятской основной общеобразовательной школе идут работы по созданию автоматизированного котлоагрегата. Средства на его создание выделены в рамках республиканской субсидии.
Алексей Цыденов посетит мараловую ферму.
Завершит программу рабочей поездки встреча с активистами ТОСовского движения и населением района.
Глава Бурятии посетит мараловую ферму
Власть, Фото:
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