В Монголии дан старт президентской избирательной кампании

На должность главы страны претендуют три человека



Сегодня, 24 мая, в Монголии официально началась предвыборная кампания. В и в этот день генеральная избирательная комиссия (ГИК) вручила удостоверения кандидатам на должность президента страны Ухнаагиийну Хүрэлсуху от Монгольской народной партии, Содномзундуйну Эрдэнэ – Демократической партии и Дангаасурэнгийну Энхбату – от коалиции «Правильный человек – Электорат». Таким образом предвыборная кампания началась за 16 дней до голосования.



Также 24 мая по закону о выборах президента ГИК передаст отчёт о доходах кандидатов в президенты управлению по борьбе с коррупцией. Отчёт будет выставлен на официальном сайте управления. Национальное аудиторское управление должно до начала голосования разместить на своём официальном сайте оценки предвыборной программы кандидатов.



Согласно закону о президентских выборах, избирательная кампания продлится 15 дней. Политическим партиям и кандидатам разрешено использовать агитационные печатные материалы; вести предвыборную агитацию на телевидении, радио и социальных сетях; размещать агитационные плакаты на улицах и площадях; работать в предвыборном штабе. Запрещено проводить предвыборную агитацию в любой другой форме, кроме вышеперечисленных. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Напомним, всеобщее голосование на очередных президентских выборах в Монголии пройдёт 9 июня этого года.

