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Новый замгубернатора Забайкальского края приехал из Сочи

Новый замгубернатора Забайкальского края приехал из Сочи
Власть,  Фото:pixabay.com
Александр Костенко ранее также был вице-губернатором Приморского края.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил на должность заместителя губернатора Александра Костенко, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Александр Костенко займётся координацией деятельности краевых органов исполнительной власти с органами местного самоуправления, курированием вопросов социально-экономического развития районов, кадровой политикой органов местного самоуправления.

Александр Костенко родился 24 октября 1958 года в Уссурийске Приморского края. В 1979 году окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист», в 1995 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Экономика и управление».

Трудовой путь начал на Уссурийском локомотиворемонтном заводе, где завершил работу заместителем директора Уссурийского локомотивного завода по финансам и экономике. С 1992 года работал в АО «Приморский сахар», где занимал должность первого заместителя генерального директора.

В 1997 году был назначен первым заместителем главы администрации Уссурийска и Уссурийского района Приморского края. В 2001 году - первый вице-губернатор Приморского края.

Через 14 лет стал председателем совета директоров АО «Восточная верфь», председателем комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края. В 2017 году вернулся в должность первого вице-губернатора Приморского края, затем вице-губернатора региона в 2018 году, ещё через год – зампред правительства Приморского края.

До вступления в должность вице-губернатора Забайкальского края был советником главы администрации города-курорта Сочи.

Награждён Орденом Дружбы, медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», благодарностью президента РФ.
назначение
 
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