Забайкальского сенатора наградили высшей наградой Монголии

Власть, Фото: пресс-служба посольства Монголии в РФ

Баиру Жамсуеву вручили орден «Полярная звезда»



За большой вклад в российско-монгольские отношения президент Монголии Халтмаагийн Баттулга наградил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, представителя в верхней палате парламента от Забайкальского края Баира Жамсуева орденом «Полярная звезда».



Орден вручил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Российской Федерации господин Дуламсурэнгийн Даваа. Церемония награждения состоялась 17 мая в посольстве Монголии в Москве. Орден вручён за большой вклад в развитие и расширение дружественных отношений и двухстороннего сотрудничества между Монголией и Российской Федерацией.



Президент Монголии также наградил орденом «Полярная звезда» первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом Монголии Ильяса Умаханова.



Напомним, что орден «Полярная звезда» является высшей государственной наградой Монголии для иностранных граждан. Орден учреждён в 1936 году, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

