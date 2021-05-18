 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 мая

17 мая

Популярное

Забайкальского сенатора наградили высшей наградой Монголии

Забайкальского сенатора наградили высшей наградой Монголии
Власть,  Фото:пресс-служба посольства Монголии в РФ
Баиру Жамсуеву вручили орден «Полярная звезда»

За большой вклад в российско-монгольские отношения президент Монголии Халтмаагийн Баттулга наградил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, представителя в верхней палате парламента от Забайкальского края Баира Жамсуева орденом «Полярная звезда».

Орден вручил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Российской Федерации господин Дуламсурэнгийн Даваа. Церемония награждения состоялась 17 мая в посольстве Монголии в Москве. Орден вручён за большой вклад в развитие и расширение дружественных отношений и двухстороннего сотрудничества между Монголией и Российской Федерацией.

Президент Монголии также наградил орденом «Полярная звезда» первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом Монголии Ильяса Умаханова.

Напомним, что орден «Полярная звезда» является высшей государственной наградой Монголии для иностранных граждан. Орден учреждён в 1936 году, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Забайкальский край награждение "Байкальские огни"
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальского сенатора наградили высшей наградой Монголии
Забайкальского сенатора наградили высшей наградой Монголии
Власть, 18.05.2021
Баиру Жамсуеву вручили орден «Полярная звезда»
Зампред правительства Бурятии поручил проверить противопожарные разрывы в населённых пунктах
Зампред правительства Бурятии поручил проверить противопожарные разрывы в населённых пунктах
Власть, 18.05.2021
На этой неделе в республике прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах
В Улан-Удэ готовятся к возведению домостроительного комбината
В Улан-Удэ готовятся к возведению домостроительного комбината
Власть, 18.05.2021
Ради будущего объекта внесут изменения в правила землепользования
Игорь Бобков объявил о выдвижении на выборы в Госдуму
Игорь Бобков объявил о выдвижении на выборы в Госдуму
Власть, 17.05.2021
Политик Игорь Бобков объяснил, почему выбрал «Партию пенсионеров»
Следком попросил министра строительства Бурятии «не доводить до крайности»
Следком попросил министра строительства Бурятии «не доводить до крайности»
Власть, 17.05.2021
В Бурятии сложилась непростая ситуация с покупкой квартир для сирот
Игорь Бобков метит в главы Бурятии
Игорь Бобков метит в главы Бурятии
Власть, 17.05.2021
Появился второй кандидат, намеренный участвовать в будущих выборах главы Бурятии
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, как сбылась мечта о строительстве в Бурятии Центра единоборств
Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, как сбылась мечта о строительстве в Бурятии Центра единоборств
Власть, 17.05.2021
Строительство центра спортивных единоборств началось в 2020 году за счёт средств единой дальневосточной субсидии
У руководителя администрации главы Бурятии появится новый зам
У руководителя администрации главы Бурятии появится новый зам
Власть, 15.05.2021
Соответствующий указ подписан на этой неделе
Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова
Прокурор запросил 10 лет колонии для Баира Жамбалова
Власть, 14.05.2021
Гособвинение считает, что вина бывшего вице-спикера Народного Хурала доказана
Улан-удэнские депутаты выявили массу недочётов на отремонтированной дороге
Улан-удэнские депутаты выявили массу недочётов на отремонтированной дороге
Власть, 14.05.2021
Протокол со всеми замечаниями направят подрядчику
Глава Бурятии и его семья сортирует мусор
Глава Бурятии и его семья сортирует мусор
Власть, 14.05.2021
Алексей Цыденов провёл экоурок для школьников
Глава Бурятии: «Республика гордится своими борицами»
Глава Бурятии: «Республика гордится своими борицами»
Власть, 13.05.2021
Уровень проведения чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ сравнили с чемпионатами Европы
Глава МВД по Бурятии вошёл в рейтинг самых влиятельных силовиков
Глава МВД по Бурятии вошёл в рейтинг самых влиятельных силовиков
Власть, 12.05.2021
В рейтинг включены представители МВД, прокуратуры, СК и ФСБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^