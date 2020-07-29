Заявления принимаются с 19 августа до 1 сентября
В Иркутской области объявлен конкурс на пост директора фонда капитального ремонта, объявление появилось на сайте учреждения. Документы от желающих будут принимать с 19 августа до 1 сентября.
Претенденты, у которых будет всё в порядке с документами, пройдут экзамен в форме компьютерного тестирования. Лучшие пройдут дальше – на индивидуальное собеседование. После этого и будет решено, кто займёт пост.
Кандидаты должны иметь высшее образование и квалификацию по направлению «строительство», «экономика», «юриспруденция» и опыт работы в сфере строительства или ЖКХ.
Предыдущий руководитель фонда капремонта Константин Рассолов покинул пост по собственному желанию в конце января.
В Иркутской области объявили конкурс на пост директора фонда капремонта
Власть, Фото:
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