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Новый руководитель Бурятского УФАС приехал из Калининграда

Новый руководитель Бурятского УФАС приехал из Калининграда
Власть, 
Кресло руководителя УФАС было свободно с февраля

В управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии назначен новый руководитель – пост занял Виктор Грибко. Ранее он занимал должность замруководителя Калининградского УФАС.

В пресс-службе управления сообщили, что новый руководитель приступит к работе уже завтра.

На представление нового начальника в Бурятию приедет заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале этого года пост руководителя Бурятского УФАС покинула Елизавета Потапова. Она занимала эту должность с 2005 года (федеральная антимонопольная служба была создана в 2004 году).

Справка:

Грибко Виктор Анатольевич родился в 1978 году в городе Бикин Хабаровского края.

В 2000 году окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2000 году.

С января 2013 года на государственной гражданской службе в Калининградском УФАС, сотрудник правового отдела.

С сентября 2014 года - исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления ФАС России по Калининградской области.

В ноябре 2014 года приказом руководителя ФАС России назначен заместителем руководителя Калининградского управления федеральной антимонопольной службы.

Женат, воспитывает двоих детей.


УФАС назначение
 
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