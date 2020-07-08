Новый руководитель Бурятского УФАС приехал из Калининграда

Кресло руководителя УФАС было свободно с февраля
В управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии назначен новый руководитель – пост занял Виктор Грибко. Ранее он занимал должность замруководителя Калининградского УФАС.
В пресс-службе управления сообщили, что новый руководитель приступит к работе уже завтра.
На представление нового начальника в Бурятию приедет заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале этого года пост руководителя Бурятского УФАС покинула Елизавета Потапова. Она занимала эту должность с 2005 года (федеральная антимонопольная служба была создана в 2004 году).
Справка:
Грибко Виктор Анатольевич родился в 1978 году в городе Бикин Хабаровского края.
В 2000 году окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2000 году.
С января 2013 года на государственной гражданской службе в Калининградском УФАС, сотрудник правового отдела.
С сентября 2014 года - исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления ФАС России по Калининградской области.
В ноябре 2014 года приказом руководителя ФАС России назначен заместителем руководителя Калининградского управления федеральной антимонопольной службы.
Женат, воспитывает двоих детей.
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