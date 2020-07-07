Бурятский замминистра: «Увижу мусорящих на Байкале – повыдёргиваю руки»

Наталья Тумуреева возмущена свинством отдыхающих на Байкале
Заместитель министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева в Facebook выразила возмущение по поводу туристов, мусорящих на Байкале.
- Меня всегда удивляют люди, которые считают, что кто-то должен прийти и сделать что-то за тебя. Таких, к сожалению, много. Вот, например, выбрасывают мусор на берегу Байкала и считают, что кто-то должен за них приехать и забрать его. Просто убил комментарий одной женщины: «Ну нести же его далеко от берега до контейнера в СНТ, да еще и по деревянном мостику». Я становлюсь очень злой тетенькой, когда дело касается свинства, да еще и на Байкале. В общем ответила, что жратву и выпивку с собой тащат туда, а мусор видите ли тяжело нести. Увижу в следующий раз таких, вот реально повыдергиваю руки. Жёстко? Да, но от слов не отказываюсь, - поделилась Наталья Тумуреева.
Она рассказала также о проблеме, которой самостоятельно занималась во время недельного отдыха на Байкале.
- Неделю жила на Байкале. Дулан очень интересное место. Береговая линия от села отделена болотом, на нем гнездятся лебеди, журавли, много интересной другой живности. Берег песчаный, вода теплая. Но чтобы туда добраться нужно преодолеть это болото. Несколько лет назад были построены деревянные мостки. В центре села данный въезд взят в аренду, поэтому там поддерживается порядок, проводится периодический ремонт. В другом же конце села содержать их некому. За это время переход сильно пострадал: нагрузка, вода, коровы и т.д. Всю неделю призывала людей выйти на ремонт мостков, собрать деньги на материал. Поддержали меня только две бабушки в чате, остальные тупо отмалчивались. Но неделя (!!!) профилактической работы в чате дала свои результаты. В субботу вышли пять мужчин и сделали небольшой ремонт, чтобы хоть сейчас люди ходили и ноги не ломали. Очень страшно идти с детьми по мостику и думать, какая же доска прилетит тебе по лбу, - написала Наталья Тумуреева.
Было принято решение о сборе денег на капитальный ремонт к следующему году. Общественная нагрузка, видимо, также ляжет на плечи замминистра. «Ну не могу я смотреть как люди падают, спотыкаются, ранят ноги, особенно дети, на пьяных моя жалость не распространяется. В общем, к весне буду осваивать строительный материал для капитального ремонта мостков», - поделилась Тумуреева.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне Наталья Тумуреева была включена в топ-50 наиболее авторитетных и влиятельных экспертов в сфере экологии.
Бурятский замминистра: «Увижу мусорящих на Байкале – повыдёргиваю руки»
Власть, Фото:
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