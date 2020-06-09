Алексей Цыденов: «Поправка об «обнулении» в Конституцию - это гарантия внутренней и внешней стабильности»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

В интервью телеканалу ГТРК «Бурятия» 8 июня глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал поправки в Конституцию России



Глава рассказал об особенностях процедуры общероссийского голосования и ответил на другие актуальные вопросы.



- Давайте перейдём к главной теме нашей сегодняшней беседы, а именно поговорим о поправках в Конституцию Российской Федерации. Тема не сходит с экранов, из информационных лент. Проблема в том, что не все жители России понимают суть этих поправок, хотя вроде объясняется достаточно много, казалось бы, ясно. Но большинство считает, что основная поправка - это как раз обнуление президентского срока. То есть ради этого все и затеяно. Какова ваша позиция как гражданина и человека, а не как главы региона?



- Обнуление сроков - это сейчас главный аргумент, который оппозиционные силы и прочие приводят, говоря, что все ведется ради одной нормы. Я сказал, что поправки, которые прописываются в Конституции, как раз отрывают стабилизацию социальной защиты от какой-то личности. Ни вы, ни я, никто не знает, что будет в 2024 году, и пойдёт ли Владимир Владимирович ещё на один срок или не пойдет. Но я хочу подчеркнуть, что эта поправка существенно повлияет на то, как мы будем жить до 2024 года. Допустим, сейчас эта поправка не проходит, значит, мы чётко понимаем, что Владимир Владимирович не имеет никаких вариантов, даже теоретических пойти на новые выборы. Что будет следующим шагом: у нас в стране начинается то, что было в 1990-х. Одни олигархи группируются в одну группу, другие олигархи – в другую. И готовятся делить власть, готовятся делить страну, готовятся опять переигрывать предприятия: одни – одному, другие – другому. Мы помним с вами, что было в 1990-х годах – передел влияния, передел власти, передел собственности и полная потеря какой-либо стабильности. Потому что все будут знать, что он уходит в любом случае, поэтому мы сейчас подождем, тихонечко посидим и поделим страну так, как нам надо, заново.



- Получается, что обнуление сроков – это гарантия стабильности?



- Гарантия стабильности как минимум до 2024 года и не только внутри. Это ещё и внешняя стабильность. Потому что те же Соединенные Штаты, Турция, Сирия - они подумают, он же все равно уходит, что с ним разговаривать, мы сейчас немножко подождем, потом придет новый, мы с ним договоримся. И у нас по сути и на международной арене до 2024 года в ближайшие годы будет парализована работа, с нами особо считаться не будут, будут ждать. Взять Республику Бурятия – зачем для нас, для Бурятии весомость на международной арене? Вроде дело общегосударственное. Но у нас основной источник доходов – авиазавод, экспортирующий вертолёты. И если нам везде перекроют доступ, мы ничего на экспорт не продадим. Ведь нужно не только производить хорошую продукцию, но и чтобы эту продукцию пускали. СУЭК уголь на экспорт поставляет, основной доход у них от поставок за рубеж. Как бы далеко от нас мировая политика ни была, она очень чётко влияет на нашу жизнь в республике.



Вопрос стабильности, вопрос авторитета государства – это задачи ключевые. Когда сейчас мир «штормит» от коронавируса, от всех экономических проблем: с коронавирусом связанных и не связанных. В этой ситуации разваливаться, делиться на группки – очень опасное явление. Поэтому сама, подчеркиваю, теоретическая возможность пойти на новый срок - это сохранение стабильности.



- Алексей Самбуевич, в Госдуму поправки были предложены еще до начала пандемии, сейчас ситуация изменилась и в социальной сфере, и в экономике. Стоило бы какие-то меры поддержки конституционно закрепить, как вы считаете?



- Мне кажется, те поправки, которые сейчас прописаны в проекте поправок, наиболее актуальны, и они защищают: например, предусмотрена доступность медицины. Поправки вносились, когда в стране все было гораздо проще, когда было больше бюджетных средств, были ресурсы. Индексация пенсии и повышение МРОТ, доступность медицины, забота о детях, повышение полномочий муниципальных и местных органов власти - все прописано. И что влечет за собой большие бюджетные расходы. Сейчас, когда из-за коронавируса всем стало тяжелее, фиксация этой социальной защищенности наиболее актуальна. Что-то добавлять дополнительно? Я даже не могу добавить: пенсионеров мы защищаем, заработную плату защищаем, доступность медицины напрямую прописана. Поправки, если с другого угла посмотреть, даже предвосхитили ту ситуацию, в которую мы попали. Все мы заинтересованы в том, чтобы они были приняты, потому что неизвестно, что будет с экономикой, с миром, какая установится цена на нефть и так далее. Нужно, чтобы у людей была гарантированная защита. В любых условиях.



- Социальный блок всегда выглядит привлекательно для каждого жителя страны, но поправки касаются не только социалки. Есть же и другие. Почему нельзя проголосовать отдельно, поэтапно за каждую?



- Действительно, поправок много, не только касающихся социальной сферы. Сохранение целостности территории, сохранение родного языка, культурной идентичности ставятся во главу угла и в Конституции прописываются более конкретно как обязанность государства. На открытии Национальной библиотеки вы видели, сколько Владимир Владимирович уделил внимания культуре и языку Бурятии. Поправок действительно много. Они касаются и социальной сферы, и управления, и защиты семьи, и семейных ценностей. Они разные - их смотрела рабочая группа, которая была создана из 75 человек из всех отраслей: юристов, общественников, представителей культуры, здравоохранения и так далее. У всех людей мнения разные, выставив 50 поправок отдельно, мы не выйдем к конкретному результату. Поэтому президентом было предложено, чтобы не в Госдуме комитет написал поправки, а созданная рабочая группа из представителей всех направлений. Получилась уже консолидированная позиция, сформированная как взвешенный перечень, который проходил и через законодательные собрания регионов. Все регионы, и наш Народный Хурал в том числе, предварительно рассмотрели его и приняли как целостный сбалансированный документ. Теперь мы этот документ предоставляем на голосование жителям, чтобы они оценили и проголосовали либо «за», либо «против».



- Социологические службы Бурятии проводили такой анализ: как много жителей Бурятии готовы пойти и проголосовать «за»?



- Вы знаете, много. Причём ситуация колеблется. Мы смотрели в самом начале пути и сейчас. Цифра, безусловно, колеблется, но, тем не менее, много людей. Тем более сейчас голосование будет проходить почти семь дней. Это не выборы. Это голосование за Конституцию, здесь нет одного кандидата, второго кандидата. С 25 июня начинается предварительное голосование, 1 июля - основной день голосования. С 25 числа все, кто желает проголосовать на дому, может проголосовать на дому. С точки зрения защиты от коронавируса мы предусмотрели для всех наших жителей возрастом от 65 лет и старше голосование дома. Члены избиркома придут к ним домой.



- То есть можно позвонить и пригласить?



- Да. Все будут в средствах индивидуальной защиты, с дезинфекцией. Голосующему выдается маска, перчатки. Плюс мы обеспечиваем возможность голосования на дому тем, у кого есть маленькие дети до 3 лет, кому не с кем оставить их или не хочется рисковать лишний раз и выходить из дома. В принципе, любой человек, который по каким-либо причинам не сможет прийти на участок, может проголосовать дома. Сейчас мы для упрощения процедуры заявки задействовали номер 112, куда можно позвонить и сообщить об этом.



- Алексей Самбуевич, вы упомянули открытие Национальной библиотеки, о которой рассказали на всю страну. Но при описании выполненных работ 400 млн «потеряли». Об этом рассказали все средства информации. Где их потеряли?



- Мы их не потеряли, а нашли. В целом, реконструкция всего комплекса библиотеки с 2011 года по 2021 год, до следующего года, обойдется в 1 млрд 350 млн рублей. У нас завешен первый этап реконструкции, когда мы строили пристрой. И второй этап - строительство нового 7-этажного здания, которое мы открывали 6 июня, которое более 600 млн стоит. И начался третий этап - реконструкция старого здания библиотеки. На 2021 год стоит 407 млн рублей из федерального бюджета как раз на реконструкцию старого корпуса. Я был аккуратен, учитывая то, что сейчас ситуация достаточно сложная в мире, и идет определенный секвестр бюджета. Цифры на 2021 год еще неустойчивые, мы не понимаем, что у нас сохранится, а что нет. Уже есть определенные снятия бюджета, в том числе по объектам культуры. И то, что президент назвал всю сумму…



- ...это гарантия того, что деньги будут нам выделены.



- Да, теперь будем чувствовать себя гораздо увереннее, знать, что под секвестр не попадем. И в следующем году эти 400 млн у нас будут, и мы завершим проект полностью.



- Алексей Самбуевич, хочу задать вопрос не как к главе Республики Бурятия, а как лидеру бурятских единороссов. Изначально, когда поправки в Конституцию были озвучены, их поддержали все партии нашей страны, но буквально два дня назад, 6 июня, лидер коммунистов Геннадий Зюганов прямо сказал, что КПРФ голосовать пойдут, но будут голосовать против. Я хочу процитировать: «Единая Россия со своей командой занимается не проведением законов, а очередной спецоперацией и махинацией». Как считаете, ваше мнение как партийного лидера?



- Если защита интересов людей, социальная защита и все, о чем мы говорили ранее, является махинацией, тогда у меня нет комментариев. Мы реализуем все мероприятия для того, чтобы защита людей, социальная справедливость, стабильность была обеспечена. Причем надолго, не только для нас, но и для наших детей. И мы будем в этом направлении работать. Мы ответственно подходим к делу, понимаем, что делаем, зачем, какие последствия будут. То есть работаем на результат и защиту нашего будущего.



- И поэтому всем надо 1 июля прийти на участок и выразить свое мнение.



- Да, я безусловно, всех приглашаю прийти 1 июля или раньше, с 25 июня, в любой удобный день проголосовать и определить наше с вами будущее.



