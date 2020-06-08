Руководитель не выполнил предписанные меры
Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском лесхозе в Бурятии нарушали природоохранное законодательство.
Руководителю учреждения внесено представление, однако действенные меры для их устранения руководством лесхоза приняты не были.
Тогда в отношении руководителя автономного учреждения возбудили дело об административном правонарушении за невыполнение законных требований прокурора.
Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначение штрафа в размере 2000 рублей.
Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии оштрафовали руководителя лесхоза
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