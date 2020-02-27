Елизавета Потапова была бессменным руководителем УФАС почти 15 лет
Елизавета Потапова покинула пост руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии. Она занимала эту должность с 2005 года (федеральная антимонопольная служба была создана в 2004 году).
Врио руководителя Бурятского УФАС назначена Инесса Баглаева. Информация об этом уже обновлена на сайте управления.
Справка:
Елизавета Потапова родилась в 1955 году в Иркутской области. В 1977 году окончила Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Инженер-экономист», в 2004-м также окончила Московский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция».
С 1994 года начала работать в территориальном антимонопольном органе ведущим специалистом. В 2005 году назначена руководителем Бурятского УФАС.
В 2011 году получила высшее ведомственное звание – почётный работник антимонопольных органов.
Бурятское УФАС осталось без руководителя
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