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Бурятское УФАС осталось без руководителя

Бурятское УФАС осталось без руководителя
Власть, 
Елизавета Потапова была бессменным руководителем УФАС почти 15 лет

Елизавета Потапова покинула пост руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Бурятии. Она занимала эту должность с 2005 года (федеральная антимонопольная служба была создана в 2004 году).

Врио руководителя Бурятского УФАС назначена Инесса Баглаева. Информация об этом уже обновлена на сайте управления.

Справка:

Елизавета Потапова родилась в 1955 году в Иркутской области. В 1977 году окончила Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Инженер-экономист», в 2004-м также окончила Московский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция».

С 1994 года начала работать в территориальном антимонопольном органе ведущим специалистом. В 2005 году назначена руководителем Бурятского УФАС.

В 2011 году получила высшее ведомственное звание – почётный работник антимонопольных органов.


УФАС
 
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