Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье

Экс-министр здравоохранения Бурятии лично проверил условия оказания медицинской помощи иностранцу
Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников проверил условия оказания медицинской помощи в краевой клинической инфекционной больнице. Пациенты находятся в закрытых боксах, министр лично пообщался с гражданином Китая, проходящим лечение от коронавируса, его женой и дочерью.
- Пациент мне сказал, что сегодня у него претензий нет. Он доволен всеми условиями. Они соответствуют всем санитарным требованиям. В боксе имеется обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приёма пищи. Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля ещё есть. Я осмотрел больного, лёгкие чистые. Проведено организационное совещание с медперсоналом, даны рекомендации по лечению. В том числе, установить в боксе увлажнитель воздуха, - отметил Валерий Кожевников.
Его жена и дочь, которые находились в близком контакте с заболевшим, также изолированы в специализированные боксы и находятся под наблюдение инфекционистов. Претензий женщина не высказала. Результаты их анализов пока не пришли из исследовательского центра Новосибирска. Как только они поступят в Роспотребнадзор, а затем в больницу, всю информацию доведут до сведения пациентов.
Валерий Кожевников также проверил запас в учреждении лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также условия пребывания пациентов, особенно в изолированных боксах, в связи с поступившей жалобой от гражданина КНР, находящего на лечении от коронавируса.
Коечный фонд медицинской организации рассчитан на 210 пациентов. В связи с подъёмом сезонных вирусных заболеваний, больница заполнена, однако запас лекарственных средств и медицинских изделий достаточен.
- В министерстве здравоохранения региона создан штаб по проведению мероприятий повышенной готовности в связи с неблагополучной эпидобстановкой по ОРВИ, гриппу, а также коронавирусу под руководством главы ведомства Валерия Кожевникова. В состав штаба вошли заместители министра здравоохранения, специалисты в области оказания медицинской помощи взрослому населению и детям, лекарственного обеспечения, контроля качества предоставления медицинских услуг, стратегического планирования и другие эксперты, - сообщили в пресс-служба регионального минздрава.
В Забайкальском крае действует ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. Организован централизованный сбор российских граждан на китайской территории.
Как сообщал «Байкал-Daily», Валерий Кожевников летом 2019 года был назначен на должность министра здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников возглавлял минздрав Бурятии рекордные 15 лет. Он покинул этот пост осенью 2017 года.
Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники ГИБДД остановили пьяного главу села ночью
В республике заявили, что «сейчас рано чего-то требовать с исполнительной власти»
Экс-министр здравоохранения Бурятии лично проверил условия оказания медицинской помощи иностранцу
С сегодняшнего дня перестали ходить поезда из России в Китай
Политтехнолог считает, что у Стивена Сигала будут все шансы выиграть в Республике Бурятия
Денис Ивлев вернётся в Алтайский край
Власть, 02.02.2020
Он вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Прошло обсуждение концепции пространственного развития города до 2035 года
Инициативу прокомментировал Дмитрий Песков
Бизнесмен пожаловался на «отписку» в администрации муниципального образования
Правда, состоит она из двух человек
Он ушёл по собственному желанию
Поручение об этом отдал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
Власть, 28.01.2020
Работы по возведению дома спорта возобновят в этом году
Власть, 28.01.2020
Учёный совет Иркутского государственного университета открытым голосованием утвердил список кандидатов на должность ректора ИГУ