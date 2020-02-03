 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Февраля

02 Февраля

Популярное

Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье

Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье
Власть,  Фото:минздрав Забайкальского края
Экс-министр здравоохранения Бурятии лично проверил условия оказания медицинской помощи иностранцу

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников проверил условия оказания медицинской помощи в краевой клинической инфекционной больнице. Пациенты находятся в закрытых боксах, министр лично пообщался с гражданином Китая, проходящим лечение от коронавируса, его женой и дочерью.

- Пациент мне сказал, что сегодня у него претензий нет. Он доволен всеми условиями. Они соответствуют всем санитарным требованиям. В боксе имеется обособленная вентиляция, горячая, холодная вода, помещение для приёма пищи. Лечением он доволен и выразил благодарность медработникам стационара. Его состояние удовлетворительное, хотя остаточные явления в виде кашля ещё есть. Я осмотрел больного, лёгкие чистые. Проведено организационное совещание с медперсоналом, даны рекомендации по лечению. В том числе, установить в боксе увлажнитель воздуха, - отметил Валерий Кожевников.

Его жена и дочь, которые находились в близком контакте с заболевшим, также изолированы в специализированные боксы и находятся под наблюдение инфекционистов. Претензий женщина не высказала. Результаты их анализов пока не пришли из исследовательского центра Новосибирска. Как только они поступят в Роспотребнадзор, а затем в больницу, всю информацию доведут до сведения пациентов.

Валерий Кожевников также проверил запас в учреждении лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также условия пребывания пациентов, особенно в изолированных боксах, в связи с поступившей жалобой от гражданина КНР, находящего на лечении от коронавируса.

Коечный фонд медицинской организации рассчитан на 210 пациентов. В связи с подъёмом сезонных вирусных заболеваний, больница заполнена, однако запас лекарственных средств и медицинских изделий достаточен.

- В министерстве здравоохранения региона создан штаб по проведению мероприятий повышенной готовности в связи с неблагополучной эпидобстановкой по ОРВИ, гриппу, а также коронавирусу под руководством главы ведомства Валерия Кожевникова. В состав штаба вошли заместители министра здравоохранения, специалисты в области оказания медицинской помощи взрослому населению и детям, лекарственного обеспечения, контроля качества предоставления медицинских услуг, стратегического планирования и другие эксперты, - сообщили в пресс-служба регионального минздрава.

В Забайкальском крае действует ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. Организован централизованный сбор российских граждан на китайской территории.

Как сообщал «Байкал-Daily», Валерий Кожевников летом 2019 года был назначен на должность министра здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников возглавлял минздрав Бурятии рекордные 15 лет. Он покинул этот пост осенью 2017 года.



Забайкальский край коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём
В Бурятии главу села дважды поймали пьяным за рулём
Власть, 03.02.2020
Сотрудники ГИБДД остановили пьяного главу села ночью
В Бурятии отложили поправки в «собачий» закон
В Бурятии отложили поправки в «собачий» закон
Власть, 03.02.2020
В республике заявили, что «сейчас рано чего-то требовать с исполнительной власти»
Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье
Валерий Кожевников встретился с больным коронавирусом в Забайкалье
Власть, 03.02.2020
Экс-министр здравоохранения Бурятии лично проверил условия оказания медицинской помощи иностранцу
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Власть, 03.02.2020
С сегодняшнего дня перестали ходить поезда из России в Китай
В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
В Бурятии оценили шансы Стивена Сигала попасть в Госдуму
Власть, 03.02.2020
Политтехнолог считает, что у Стивена Сигала будут все шансы выиграть в Республике Бурятия
Замминистра туризма Бурятии покинул свой пост
Замминистра туризма Бурятии покинул свой пост
Власть, 03.02.2020
Денис Ивлев вернётся в Алтайский край
Глава Бурятии посетил блокадниц Ленинграда
Глава Бурятии посетил блокадниц Ленинграда
Власть, 02.02.2020
Он вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Администрация Иркутска задумалась над строительством нового аэропорта
Администрация Иркутска задумалась над строительством нового аэропорта
Власть, 30.01.2020
Прошло обсуждение концепции пространственного развития города до 2035 года
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»
Власть, 30.01.2020
Инициативу прокомментировал Дмитрий Песков
Главе Муйского района Бурятии прокуратура внесла представление
Главе Муйского района Бурятии прокуратура внесла представление
Власть, 30.01.2020
Бизнесмен пожаловался на «отписку» в администрации муниципального образования
В горсовете Улан-Удэ появилась оппозиционная фракция
В горсовете Улан-Удэ появилась оппозиционная фракция
Власть, 29.01.2020
Правда, состоит она из двух человек
Глава Бурятии возьмёт под контроль ипотеку под 2%
Глава Бурятии возьмёт под контроль ипотеку под 2%
Власть, 29.01.2020
Поручение об этом отдал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
В Усть-Ордынском округе завершат строительство долгостроя
В Усть-Ордынском округе завершат строительство долгостроя
Власть, 28.01.2020
Работы по возведению дома спорта возобновят в этом году
За пост ректора Иркутского госуниверситета борются пять человек
За пост ректора Иркутского госуниверситета борются пять человек
Власть, 28.01.2020
Учёный совет Иркутского государственного университета открытым голосованием утвердил список кандидатов на должность ректора ИГУ

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^