Алексей Цыденов инициировал внеочередную сессию Хурала

Внеочередная сессия состоится ради закона о патентном налогообложении



28 ноября состоится внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии. Её инициировал глава Бурятии Алексей Цыденов.



14 ноября в адрес Хурала поступило письмо от главы с предложением созвать внеочередную сессию. Связано это с необходимостью приведения регионального налогового законодательства в соответствие с федеральным законом. В сентябре 2019 года были внесены поправки в первую и вторую части Налогового кодекса России.



- Федеральный закон установил новые права субъектов РФ по специальному налоговому режиму по патентной системе налогообложения, - пояснил замминистра экономики Владимир Смолин. – В соответствие с Налоговым кодексом, изменения федерального законодательства влекут за собой изменения на региональном уровне. Законодательство о налогах вступает в силу не ранее одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода, который начинается с 1 января 2020 года. Чтобы налогоплательщики могли воспользоваться новой патентной системой налогообложения закон надо принять до 1 декабря этого года.



Заседание внеочередной сессии начнётся в 14 часов.





