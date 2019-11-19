Внеочередная сессия состоится ради закона о патентном налогообложении
28 ноября состоится внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии. Её инициировал глава Бурятии Алексей Цыденов.
14 ноября в адрес Хурала поступило письмо от главы с предложением созвать внеочередную сессию. Связано это с необходимостью приведения регионального налогового законодательства в соответствие с федеральным законом. В сентябре 2019 года были внесены поправки в первую и вторую части Налогового кодекса России.
- Федеральный закон установил новые права субъектов РФ по специальному налоговому режиму по патентной системе налогообложения, - пояснил замминистра экономики Владимир Смолин. – В соответствие с Налоговым кодексом, изменения федерального законодательства влекут за собой изменения на региональном уровне. Законодательство о налогах вступает в силу не ранее одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода, который начинается с 1 января 2020 года. Чтобы налогоплательщики могли воспользоваться новой патентной системой налогообложения закон надо принять до 1 декабря этого года.
Заседание внеочередной сессии начнётся в 14 часов.
Алексей Цыденов инициировал внеочередную сессию Хурала
Власть, Фото:
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