Главу Бурятии заметили на рынке в Улан-Удэ

Улан-удэнцы заметили на Центральном рынке главу Бурятии Алексея Цыденова. Фотографию опубликовали на странице ves_ulan_ude_. На снимке Алексей Цыденов стоит около прилавка со специями в толпе покупательниц.
В комментариях развернулась дискуссия на тему, зачем руководитель региона пожаловал на рынок.
«А что такого-то, он? Что не человек, на рынок не ходит?», «За покупками, он же не святым воздухом питается», «Что такого? Обычный человек, так же ест и пьёт, как все мы, семья тем более, дети. Ничего особенного, воскресный выезд на рынок - норма жизни», «А что он не человек? Он вообще нормальный мужчина, который тоже ходит за продуктами и не выпендривается, извините за жаргон», «Какая вам всем разница - зачем он приехал на рынок. Он тоже человек такой же как мы. По-моему, самый тупой вопрос», пишут комментаторы.
Один из подписчиков отметил «человечность» главы Бурятии, и признался, что неоднократно встречал его в общественных местах.
«Не раз его видел в общественных местах, и охраны вокруг него, чтобы прямо облепили, не видел. И подойти можно к нему и поздороваться, реагирует адекватно», - написал пользователь Сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексея Цыденова действительно встречали в магазинах республики. В 2017 году житель Бурятии сфотографировался с ним в магазине «Титан» в Сотниково. Тогда снимок «взорвал» Сеть.
Также имеются кадры, как глава Бурятии покупает мороженое в сельском магазине. На фотографии Алексей Цыденов изображён в футболке, перед ним стоят подносы с выпечкой, на прилавке лежит мороженое. Покупку он совершал на станции Юктали Забайкальского края.