Главу Бурятии заметили на рынке в Улан-Удэ

Улан-удэнцы заметили на Центральном рынке главу Бурятии Алексея Цыденова. Фотографию опубликовали на странице ves_ulan_ude_. На снимке Алексей Цыденов стоит около прилавка со специями в толпе покупательниц.

Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 25 Авг 2019 в 4:07 PDT

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