Бато Багдаев обвинил Алексея Цыденова в диктатуре

Одиозный бурятский политик выступил с крайне эмоциональным заявлением
Бато Багдаев, кандидат в депутаты Народного Хурала от партии КПСС – Коммунистической партии социальной справедливости – опубликовал на своей странице в Facebook выразительное видео, где заявил о «диктатуре Цыденова». Известный экспрессивными высказываниями политик заявил: «Завтра мы можем проснуться в новой Бурятии! По итогам выборов в Народный Хурал Бурятия превратится в суперреспублику Цыденова, сверхновый авторитарный регион России. Новая модель власти скопирована с «путинского царизма» — концентрации всех рычагов управления в одних руках.
«Прошёлся» он и по «команде Бурятии» - кандидатов в депутаты, объединённых доверием главы Бурятии Алексея Цыденова.
«Так называемая «Команда Бурятии», а точнее «Команда Цыденова» оголила оппозиционное движение. В новый избирательный блок во главе с Цыденовым собрались все наиболее активные политические деятели. Начиная от бывшего ЛДПРовца Игоря Бобкова и справедливоросса Сергея Мезенина и заканчивая коммунистами Найданом Чимбеевым и Аркадием Цыбиковым. Глава Бурятии собрал под свое крыло людей самых разных взглядов, но похожих в одном — харизмой и амбициями. Среди 70 кандидатов — 13 человек совсем ещё не оперившаяся молодёжь. Это политическое мясо, которое будет целиком обязано своей карьерой лично главе республики», - заявил Бато Багдаев.
25 кандидатов из «команды Бурятии» — люди пенсионного возраста, напомнил он.
«Это всё те же Сергей Бужинаев, Евгений Ханхалаев, Леоднид Белых. Мумии и динозавры политики. И они также будут послушными марионетками в руках Цыденова. Такова плата за выживание вымирающего вида бурятских политических мастодонтов», - заявил он.
Багдаев сделал вывод, что «происходит крестовый поход одной ветви власти на другую». «Ещё никогда в истории республики исполнительная власть не была так близка к тому, чтобы полностью подмять под себя законодательную», - эмоционально заявил он, резюмиров, что «наш гнилой Ненародный Худлар заслуживает уничтожения независимости и самостоятельности».
Бато Багдаев обвинил Алексея Цыденова в диктатуре
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