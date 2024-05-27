У юбиляра семь внуков и девять правнуков
В Хоринском районе Бурятии 90-летие отметила ветеран труда Зоя Никитична Белоусова.
Зоя Никитична родилась 20 мая 1934 года в городе Фролово Сталинградской области. Там она окончила лесной техникум, а после уехала по распределению в село Поперечное республики Бурятия.
В 1956 году Зоя Никитична переехала с супругом в село Хоринск и работала в разных организациях: «Сельзохтехнике», Госбанке, ОРСе и т д. В течение 70 лет Зоя Никитична трудилась во благо Хоринского района. В 1996 году ей было присвоено звание ветерана труда.
- Вместе с супругом Василием Григорьевичем Зоя Никитична вырастила и воспитала четверых детей. Сегодня она счастливая бабушка, которую окружают семь внуков и девять правнуков, - сообщил глава Хоринского района Булат Цыремпилов.
Именинницу пришли поздравить представители администрации района и местного совета ветеранов. Юбиляра поблагодарили за трудолюбие и личный вклад в развитие и процветание республики, вручив благодарственное письмо.
В районе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
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