В районе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда

Общество, Фото: администрация Хоринского района

У юбиляра семь внуков и девять правнуков



В Хоринском районе Бурятии 90-летие отметила ветеран труда Зоя Никитична Белоусова.



Зоя Никитична родилась 20 мая 1934 года в городе Фролово Сталинградской области. Там она окончила лесной техникум, а после уехала по распределению в село Поперечное республики Бурятия.



В 1956 году Зоя Никитична переехала с супругом в село Хоринск и работала в разных организациях: «Сельзохтехнике», Госбанке, ОРСе и т д. В течение 70 лет Зоя Никитична трудилась во благо Хоринского района. В 1996 году ей было присвоено звание ветерана труда.



- Вместе с супругом Василием Григорьевичем Зоя Никитична вырастила и воспитала четверых детей. Сегодня она счастливая бабушка, которую окружают семь внуков и девять правнуков, - сообщил глава Хоринского района Булат Цыремпилов.



Именинницу пришли поздравить представители администрации района и местного совета ветеранов. Юбиляра поблагодарили за трудолюбие и личный вклад в развитие и процветание республики, вручив благодарственное письмо.

