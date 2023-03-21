Теперь горожане с большим трудом добираются на работу
В конце прошлой неделе в столице Бурятии перекрыли улицу Левченко. Причина – ремонт теплотрассы, который проводит ТГК-14. Теперь автомобилистам и водителям автобусов № 27, 56 и 100 приходится следовать по Борсоева через переезд.
Продлится это ориентировочно полгода – до 30 октября. Сложившейся ситуацией очень недовольны местные жители. Своими соображениями по этому поводу они поделились в соцсетях.
- Улицу Левченко, что вела с Шишковки на Стеклозавод, закрыли – и началось! Весь поток поехал по улице Заовражная, плутая в поисках выезда на Шишковку, – говорится в посте, размещённом в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» 17 марта.
Люди попросили привести дорогу на Заовражной в порядок, но им сказали «ждать тепла, когда там пройдут грейдеры».
- И ещё просветили про «возвратные заморозки». Где связь между ними и железным грейдером? Хочется задать вопрос – а почему те, кто решил раскопать единственную дорогу, не ждал тепла? На вопрос, как мы и наши дети должны ездить на работу и на кружки на Шишковке (так как больше маршрутов со Стеклозавода туда нет) мы получили ответ: через Борсоева с пересадкой. Больше никак, – возмутился анонимный автор и призвал чиновников обратить внимание на эту проблему.
Перекрытие улицы в Улан-Удэ усложнило жизнь автомобилистам
Общество, Фото:
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