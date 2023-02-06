В пригороде Улан-Удэ медики плутают между домами без номеров

А в одном из сёл они и вовсе оказались одинаковыми
Жительница Бурятии, которая работает медиком в пригородном Иволгинском районе, пожаловалась на неразбериху с нумерацией жилых домов в двух населённых пунктах. Она поинтересовалась в местном вайбер-чате «Иволга-инфо 24/7», кто должен заниматься этим вопросом.
- Работаю медицинским работником, выезжаю на вызовы. И всегда сталкиваемся с проблемой в Поселье и Сотниково – на домах нет номеров. Про Поселье – отдельный разговор. Где ещё можно увидеть две одинаковые улицы с одинаковой нумерацией в одном селе? – недоумевает она.
По словам медработника, отличаются только названия ДНТ, где эти улицы расположены – ДНТ «Пригородное», ДНТ «Пригородное Плюс» и т. д.
В администрации сельского поселения «Гурульбинское» пояснили: решать этот вопрос должны сами владельцы домов.
- Для этого нужно подать в администрацию поселения правоустанавливающие документы на дом и участок и паспорт собственника, – отметили в сельском поселении.
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