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В пригороде Улан-Удэ медики плутают между домами без номеров

В пригороде Улан-Удэ медики плутают между домами без номеров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А в одном из сёл они и вовсе оказались одинаковыми

Жительница Бурятии, которая работает медиком в пригородном Иволгинском районе, пожаловалась на неразбериху с нумерацией жилых домов в двух населённых пунктах. Она поинтересовалась в местном вайбер-чате «Иволга-инфо 24/7», кто должен заниматься этим вопросом.
 
- Работаю медицинским работником, выезжаю на вызовы. И всегда сталкиваемся с проблемой в Поселье и Сотниково – на домах нет номеров. Про Поселье – отдельный разговор. Где ещё можно увидеть две одинаковые улицы с одинаковой нумерацией в одном селе? – недоумевает она.

По словам медработника, отличаются только названия ДНТ, где эти улицы расположены – ДНТ «Пригородное», ДНТ «Пригородное Плюс» и т. д.
 
В администрации сельского поселения «Гурульбинское» пояснили: решать этот вопрос должны сами владельцы домов. 
  
- Для этого нужно подать в администрацию поселения правоустанавливающие документы на дом и участок и паспорт собственника, – отметили в сельском поселении. 
медики жалоба

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