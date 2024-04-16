С кучами мусора на Шишковке разобрались за пару дней
На днях жители микрорайона Шишковка забили тревогу – недалеко от школы № 48, ЛЭП и жилых домов на улице Коллективная выросла несанкционированная свалка. Образовываться она начала ещё в прошлом году, когда там приступили к строительству соцучреждения, а потом отремонтировали тепломагистраль, рассказали ранее в региональном отделении Народного фронта.
Масштаб захламления вскрылся с приходом весны – едва растаял снег. Окрестности «украсили» кучи грунта, булыжники, старые бетонные столбы и другой строительный и бытовой мусор. К тому же повсюду летали пакеты и бумага. От помойки вниз по дороге стекала какая-то зловонная жижа – не исключено, что туда стали сливать и жидкие бытовые отходы.
Люди, запечатлевшие всё это безобразие на камеру, отметили: запах там воцарился ужасный. Местные обратились к общественникам, а те, в свою очередь – в прокуратуру, чтобы виновных привлекли к ответственности и стихийную свалку ликвидировали.
После того, как «фронтовики» предали эту ситуацию огласке, мусор убрали. Свалку разгребли буквально за два дня. Видеоподтверждение выложили в официальном telegram-канале Народного фронта.
В Улан-Удэ разгребли зловонную помойку возле школы
Общество, Фото:
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