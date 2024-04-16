В Бурятском театре оперы и балета состоится Пасхальный концерт

Концерт будет состоять из двух отделений



5 мая в Бурятском театре оперы и балета состоится праздничный Пасхальный концерт (возрастное ограничение 6+).



В первом отделении прозвучат произведения Рахманинова – знаменитые кантата «Весна» и «Три русские песни». Также зрители услышат «Три бурятские народные песни» молодого талантливого композитора Андриевской.



Втрое отделение будет насыщено величественной музыкой и станет своеобразным экскурсом в историю государственной власти России: прозвучит пролог и сцена коронации из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Завершит программу кантата «Москва» Чайковского. Это гениальное произведение было создано композитором для коронации Александра III и впервые исполнено в 1883 году в Грановитой палате Московского Кремля.



На сцену выйдут солисты оперной труппы, хор. Пасхальный концерт пройдёт при участии симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова.



