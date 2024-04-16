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В Бурятском театре оперы и балета состоится Пасхальный концерт

В Бурятском театре оперы и балета состоится Пасхальный концерт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Концерт будет состоять из двух отделений

5 мая в Бурятском театре оперы и балета состоится праздничный Пасхальный концерт (возрастное ограничение 6+).

В первом отделении прозвучат произведения Рахманинова – знаменитые кантата «Весна» и «Три русские песни». Также зрители услышат «Три бурятские народные песни» молодого талантливого композитора Андриевской.

Втрое отделение будет насыщено величественной музыкой и станет своеобразным экскурсом в историю государственной власти России: прозвучит пролог и сцена коронации из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Завершит программу кантата «Москва» Чайковского. Это гениальное произведение было создано композитором для коронации Александра III и впервые исполнено в 1883 году в Грановитой палате Московского Кремля.

На сцену выйдут солисты оперной труппы, хор. Пасхальный концерт пройдёт при участии симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова.

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