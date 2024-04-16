В Бурятии жители райцентра пожаловались на старые детсады

Однако скоро прогресс доберётся и до них
Жителей Мухоршибири возмутило, что во всём районе строят новые просторные дошкольные учреждения. А вот в райцентре такого нет. «Неужели нельзя построить хороший большой детский садик для ребятишек? Те, что есть, старые», – посетовали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Первый замглавы районной администрации Олег Кожевин напомнил, что в 2024 году в эксплуатацию ввели детсад в Никольске. Завершается строительство ещё одного – в селе Подлопатки.
В Мухоршибири есть два ДОУ. Это садик «Сказка», построенный в 1983 году, и «Звёздочка», первый корпус которого возвели в 1968-ом, а второй – в 1973-ем. Здания не аварийные, им просто требуется капитальный ремонт.
В «Звёздочке» в 2024-ом запланировали кое-какие работы. В частности, вместо деревянных окон там установят стеклопакеты. В 2025-ом заработает федеральная программа по капремонту детсадов, и ДОУ, расположенные в Мухоршибири, включат в неё в первую очередь.
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