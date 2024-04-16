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Председатель горсовета Улан-Удэ защитил себя от клещей

Председатель горсовета Улан-Удэ защитил себя от клещей
Общество,  Фото:Горсовет Улан-Удэ
Чимит Бальжинимаев поставил прививку от клещевого энцефалита

Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поставил прививку от клещевого энцефалита в поликлинике № 6, расположенной на его округе № 3.

- Призываю горожан поставить вакцину, нужно помнить, что мы живём на территории эндемичной по клещевому энцефалиту. А также важно заниматься спортом для профилактики заболеваний. Выходите на улицы, тем более сейчас потеплело, - призвал Чимит Бальжинимаев.

Вакцинация против клещевого энцефалита позволяет обеспечить защиту организма от опасного вируса. Пройти бесплатную вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщили в горсовете.

Как сообщал «Байкал-Daily», клещи в Бурятии уже давно проснулись. Они покусали 20 человек, девять из них – дети. Обращения зафиксированы в Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском, Хоринском районах и Улан-Удэ.

По результатам исследований, два клеща оказались таёжными, остальные – луговые.


ГорсоветУУ клещи

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