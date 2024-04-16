Чимит Бальжинимаев поставил прививку от клещевого энцефалита
Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поставил прививку от клещевого энцефалита в поликлинике № 6, расположенной на его округе № 3.
- Призываю горожан поставить вакцину, нужно помнить, что мы живём на территории эндемичной по клещевому энцефалиту. А также важно заниматься спортом для профилактики заболеваний. Выходите на улицы, тем более сейчас потеплело, - призвал Чимит Бальжинимаев.
Вакцинация против клещевого энцефалита позволяет обеспечить защиту организма от опасного вируса. Пройти бесплатную вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщили в горсовете.
Как сообщал «Байкал-Daily», клещи в Бурятии уже давно проснулись. Они покусали 20 человек, девять из них – дети. Обращения зафиксированы в Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском, Хоринском районах и Улан-Удэ.
По результатам исследований, два клеща оказались таёжными, остальные – луговые.
Председатель горсовета Улан-Удэ защитил себя от клещей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Долгоржап Ламажаповну Дашиеву поздравили коллеги и близкие
Дети попали в центр помощи прошлым летом
До конца месяца подъёмник на техническом обслуживании
Состоялся смотр готовности к ликвидации природных пожаров
Они охватывают почти весь район
На свет появилась почти сотня малышей
Его будут строить из именных кирпичей
С кучами мусора на Шишковке разобрались за пару дней
Все работы по этому проекту планируют завершить до 1 мая
Однако скоро прогресс доберётся и до них
Неизвестные сломали там дюжину ландшафтных светильников
«Давайте совместно сохраним историю родного края», - призывают в музее
В прошлом году сделали около двух тысяч переливаний
Это необходимо для начала масштабной стройки
Майдар Дамбаев подал заявку как хормейстер Бурятского театра оперы и балета