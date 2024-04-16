Через Бурятию из Ирана пытались провезти более 40 тысяч килограммов подозрительной баранины

Иностранцы направлялись с небезопасным мясом в соседнюю Монголию



Всё произошло в воскресенье, 14 апреля, в Кяхтинском районе – на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Кяхта». Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выявили нарушение при транзитных перевозках животноводческой продукции.



Как выяснилось, двое граждан Азербайджана через Россию везли из Ирана в Монголию 41 790 килограммов баранины, причём без ветеринарного сопроводительного сертификата. Это нарушение положения об едином порядке ветеринарного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории ЕАЭС № 317.



В итоге на иностранцев завели дела по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных»). Их оштрафовали.



