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В перинатальном центре в Улан-Удэ девочек родилось больше, чем мальчиков

В перинатальном центре в Улан-Удэ девочек родилось больше, чем мальчиков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На свет появилась почти сотня малышей

На прошлой неделе в стенах республиканского перинатального центра в Улан-Удэ на свет появились 45 мальчиков и 49 девочек, из них родилась одна двойня.

Самый крупный малыш родился 11 апреля, вес мальчика при рождении составил 4400 гр., рост – 55 см. Самым маленьким ребёнком стал тоже мальчик, родившийся с весом 1900 гр., при росте 46 см.

Больше всего родов пришлось на 12 апреля. В День космонавтики родилось 19 малыше: 11 мальчиков и 8 девочек.  
рождаемость дети

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