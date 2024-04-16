На свет появилась почти сотня малышей
На прошлой неделе в стенах республиканского перинатального центра в Улан-Удэ на свет появились 45 мальчиков и 49 девочек, из них родилась одна двойня.
Самый крупный малыш родился 11 апреля, вес мальчика при рождении составил 4400 гр., рост – 55 см. Самым маленьким ребёнком стал тоже мальчик, родившийся с весом 1900 гр., при росте 46 см.
Больше всего родов пришлось на 12 апреля. В День космонавтики родилось 19 малыше: 11 мальчиков и 8 девочек.
В перинатальном центре в Улан-Удэ девочек родилось больше, чем мальчиков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С кучами мусора на Шишковке разобрались за пару дней
Все работы по этому проекту планируют завершить до 1 мая
Однако скоро прогресс доберётся и до них
Неизвестные сломали там дюжину ландшафтных светильников
«Давайте совместно сохраним историю родного края», - призывают в музее
В прошлом году сделали около двух тысяч переливаний
Это необходимо для начала масштабной стройки
Майдар Дамбаев подал заявку как хормейстер Бурятского театра оперы и балета
Более 270 утерянных или забытых вещей возвращено пассажирам с начала года
Местные потребовали сделать уборную в центре Кяхты
Подведены итоги соревнований по служебно-прикладным видам спорта
Концепцию празднования и программу Дня Победы представили на организационном комитете
Концерт будет состоять из двух отделений
Они потребовали прекратить там бардак
Селеопасный период начинается в конце мая