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В Бурятии осуждённая получила путёвку в санаторий в Геленджике

В Бурятии осуждённая получила путёвку в санаторий в Геленджике
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Женщина - инвалид III группы

Осуждённая, состоящая на учёте филиала по Иволгинскому району уголовно-исполнительной инспекции, получила путёвку в Базовый санаторий имени Ломоносова в городе Геленджик.

- Ранее женщина, являющаяся инвалидом III группы, обратилась с заявлением об оказании помощи в получении путёвки на санаторно-курортное лечение. В ходе проделанной работы сотрудников инспекции при содействии представителей клиентской службы социального фонда России в Иволгинском районе выделена путёвка в санаторий для прохождения санаторно-курортного лечения и реабилитации, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Женщина пробудет в санатории 24 дня.
УФСИН осужденные

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