В Бурятии осуждённая получила путёвку в санаторий в Геленджике

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Женщина - инвалид III группы



Осуждённая, состоящая на учёте филиала по Иволгинскому району уголовно-исполнительной инспекции, получила путёвку в Базовый санаторий имени Ломоносова в городе Геленджик.



- Ранее женщина, являющаяся инвалидом III группы, обратилась с заявлением об оказании помощи в получении путёвки на санаторно-курортное лечение. В ходе проделанной работы сотрудников инспекции при содействии представителей клиентской службы социального фонда России в Иволгинском районе выделена путёвка в санаторий для прохождения санаторно-курортного лечения и реабилитации, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Женщина пробудет в санатории 24 дня.

