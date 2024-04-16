Женщина - инвалид III группы
Осуждённая, состоящая на учёте филиала по Иволгинскому району уголовно-исполнительной инспекции, получила путёвку в Базовый санаторий имени Ломоносова в городе Геленджик.
- Ранее женщина, являющаяся инвалидом III группы, обратилась с заявлением об оказании помощи в получении путёвки на санаторно-курортное лечение. В ходе проделанной работы сотрудников инспекции при содействии представителей клиентской службы социального фонда России в Иволгинском районе выделена путёвка в санаторий для прохождения санаторно-курортного лечения и реабилитации, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Женщина пробудет в санатории 24 дня.
В Бурятии осуждённая получила путёвку в санаторий в Геленджике
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