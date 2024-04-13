По требованию Генпрокуратуры РФ в регионах ДФО начали выдавать удостоверения семьям ветеранов

В Бурятии утвердили регламенты по предоставлению госуслуги



В Дальневосточном федеральном округе члены семей ВОВ и ветеранов боевых действий по требованию Генпрокуратуры РФ получили возможность оформить удостоверения и получить меры соцподдержки.



- Удостоверение члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий является документом, подтверждающим их право на получение мер социальной поддержки. Однако не во всех регионах Дальнего Востока отдельные категории граждан могли получить этот документ и предусмотренные законодательством льготы. Такой возможности были лишены члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами Социального фонда России, либо не получавшие пенсию, - сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.



По поручению Генеральной прокуратуры России прокурорами Республики Бурятия, Хабаровского края, Амурской, Магаданской и Сахалинской области, Еврейской автономной области приняты меры к определению региональными органами исполнительной власти ведомств, уполномоченных выдавать удостоверения. Такими полномочиями наделены региональные департаменты и министерства социальной защиты населения.



В Бурятии, Магаданской и Сахалинской областях по требованию прокуратуры утверждены регламенты по предоставлению государственной услуги, в которых предусмотрен порядок оформления и выдачи удостоверений. В Амурской области и Хабаровском крае аналогичные документы находятся в стадии разработки.



Благодаря правозащитной функции прокуратуры в Сахалинской области 5 граждан реализовали своё право и обратились за получением документа, который используется для получения мер социальной поддержки.



Отмечается, что в остальных регионах этот инструмент реализации прав граждан заработает в ближайшее время.



