В Улан-Удэ открылась выставка «Космос в ладонях»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



С 12 апреля по 6 мая в музее истории Бурятии имени Хангалова будет работать выставка «Космос в ладонях», посвящённая Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, первого человека в мировой истории, совершившего полёт в космическое пространство, Юрия Алексеевича Гагарина.



Выставка проводится в рамках III Международного фестиваля Юрия Гагарина.



- На выставке представлены фотоматериалы о жизни Юрия Алексеевича, а также стендовые копии моделей космической техники. На выставке вы сможете увидеть модели первого искусственного спутника Земли ПС-1, ракет-носителей «Спутник», «Восток», «Союз», «Союз-2», «Протон-М», «Ангара-1», «Ангара-5», «Энергия», космического корабля «Буран».



Помимо ракет, вашему вниманию будет представлен широкий ряд моделей автоматических межпланетных станций, предназначенных для исследования Луны, Марса, Венеры, пилотируемых и грузовых космических кораблей «Восток», «Союз», спецтехники, предназначенной для тренировок космонавтов.



Показ дополняют модели авиатехники, связанной с транспортировкой космических аппаратов, а также разнообразные модели боевой авиации СССР и России. Все модели представлены моделистом Леонидом Владимировичем Симухиным. Леонид Владимирович становился призёром различных модельных конкурсов в России и за рубежом, модели являются эксклюзивными и выполнены в единственном экземпляре.



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