Представлены работы студентов и преподавателей. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
10 апреля в Центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ открылась выставка работ студентов и преподавателей отделения «Технология и дизайн» Республиканского многоуровневого колледжа.
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Выставка посвящена 40-летнему юбилею колледжа. В рамках проекта будут проводиться мастер-классы для всех желающих: изготовление блокнотов, декорирование салфеток в технике штампинг, создание интерьерных картин, изготовление декоративных текстильных цветов, создание эскизов одежды.
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В Улан-Удэ открылась выставка дизайна
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