Занятия проводят три врача-эндокринолога
Юные пациенты Детской республиканской клинической больницы и их родители/законные представители посещают Школу сахарного диабета, открытую в сентябре прошлого года. Уже 70 человек успешно освоили курсы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Занятия проводят три врача-эндокринолога учреждения: Ульяна Сергеевна Нанзанова, Эржэна Баировна Сультимова и Екатерина Доржиевна Бальжинимаева.
Школа делится на два направления - Школа самоконтроля, которая проводится для всех детей с сахарным диабетом I типа, и Школа помповой инсулинотерапии. Занятия проходят 2 раза в неделю в очном и дистанционном формате.
- Запись детей ведётся посредством МИС (медицинская информационная система) от поликлиник. Для улучшения качества жизни с сахарным диабетом и профилактики осложнений каждый ребёнок с сахарным диабетом I типа должен проходить школу ежегодно. Для контроля имеются анкеты и дневники, которые заполняют либо сами дети, либо законные представители, - рассказывает Дарима Трофанчук, заведующая консультативным отделением больницы.
На занятиях участники обязательно на практике отрабатывают навыки, необходимые для самостоятельного контроля заболевания и профилактики развития осложнений. Знакомятся с рекомендациями по питанию, физическим нагрузкам. Узнают новое в лечении сахарного диабета и осваивают навыки работы с помпой.
В Бурятии на учёте с сахарным диабетом I типа состоят 269 детей.
70 человек обучились в Школе сахарного диабета в детской больнице Бурятии
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