Стартап для обнаружения хищников в населённой местности создают студенты в Бурятии

Разработка будет полезна фермерам



Студенты ВСГУТУ работают над стартапом, который позволит оперативно информировать граждан о визите в населённый пункт хищных животных.



- Система под названием WildAnimalWatch (WAW) позволит оперативно информировать граждан об угрозах и повысит общий уровень безопасности. Свой проект авторы разработки представили на ежегодной стартап-конференция в сфере IT, - сообщают в пресс-службе вуза.



Создатели: студенты направления «Прикладная информатика» кафедры «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» ВСГУТУ Виталина Иванова, Мария Дарханова и Татьяна Цыренова - планируют, что программа с искусственным интеллектом сможет обнаруживать диких животных с помощью видеосъёмки. Разработка в большей мере будет полезна фермерам для защиты домашнего скота.



Алгоритм работы системы будет выглядеть следующим образом: как только хищник попадёт в камеру, его местоположение будет фиксироваться. Затем через мессенджеры либо по смс жителям конкретного населённого пункта будет приходить оповещение. «Для обучения нейросети необходимо загрузить большой датасет фотографий с опасными животными», - отмечают в учебном заведении.



Как рассказала одна из авторов проекта Виталина Иванова, идея пришла осенью, когда она находилась у родственников в деревне. Девушка заметила, что с наступлением холодов жители опасаются выпускать молодых телят из коровника.



- При замерзании реки из леса выходят дикие животные. В основном это волки, и они нападают на скот. Взрослые коровы ещё могут дать отпор, а телята ещё слабые. Мы с нашей командой во главе с преподавателем кафедры Любовью Николаевной Сайбоновой решили поискать информацию про нападения хищников и поняли, что вообще в деревнях и посёлках таких случаев много. Особенно часто звери приходят ночью, пока никто не видит. И мы решили создать такую систему, которая могла бы предупреждать жителей, — рассказала студентка.



Сейчас проект на этапе проработки: выясняются все нюансы, определяются технические характеристики будущей программы. Макет интерфейса уже готов, теперь его нужно воплотить. Для развития проекта студенты планируют подать заявку на грант. В перспективе система будет распознавать и другие потенциальные угрозы, например, пожары, наводнения, обвалы.



- Отметим, что такая разработка в России не первая. Специалисты Яндекс уже разрабатывают нейросеть для мониторинга диких животных в национальных парках. Компания NtechLab также тестирует систему распознавания диких животных, - заключают в вузе.

