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Сотрудникам УФСИН по Бурятии рассказали о кибермошенничествах

Сотрудникам УФСИН по Бурятии рассказали о кибермошенничествах
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Для них провели профилактическую лекцию

Начальник управления уголовного розыска МВД по Бурятии Дмитрий Тугаринов провёл лекцию для сотрудников республиканского УФСИН о кибермошенничествах.

Он рассказал присутствующим о новых способах мошенничества и действенных способах защиты от них. Также для присутствующих выступила старший оперуполномоченный Елена Баирова, которая привела примеры выманивания денег у жителей региона.

В завершение мероприятия сотрудникам пожелали быть бдительными и поделиться полученной информацией с родственниками и друзьями, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
мошенничество УФСИН

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