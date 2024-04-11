Сотрудникам УФСИН по Бурятии рассказали о кибермошенничествах

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Для них провели профилактическую лекцию



Начальник управления уголовного розыска МВД по Бурятии Дмитрий Тугаринов провёл лекцию для сотрудников республиканского УФСИН о кибермошенничествах.



Он рассказал присутствующим о новых способах мошенничества и действенных способах защиты от них. Также для присутствующих выступила старший оперуполномоченный Елена Баирова, которая привела примеры выманивания денег у жителей региона.



В завершение мероприятия сотрудникам пожелали быть бдительными и поделиться полученной информацией с родственниками и друзьями, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

