Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Сила в правде». ФОТО
10 апреля на Мемориале Победы в Улан-Удэ состоялась церемония возложения цветов в дань уважения всех героев - защитников Родины.
В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова, государственный инспектор Бурятии Сергей Ромахин и исполняющий обязанности начальника Бурятского территориального гарнизона, полковник Михаил Никитин.
Они возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза Константину Рокоссовскому и к Вечному огню. В память о павших в годы Великой Отечественной войны прозвучали три оружейных залпа.
Первые лица республики пришли сюда после встречи агитационного поезда Минобороны РФ «Сила в правде» (6+). Как сообщал «Байкал-Daily», он прибыл в столицу Бурятии утром 10 апреля и простоял на железнодорожном вокзале до 15:00. Там местным жителям провели пятичасовую экскурсию по девяти тематическим вагонам с экспозицией, рассказывающей о подвигах советских и российских военных.
В Улан-Удэ почтили память героев и возложили цветы к Вечному огню
Общество, Фото:
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