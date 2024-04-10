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В Улан-Удэ студенты расчистили ливнёвку

В Улан-Удэ студенты расчистили ливнёвку
Общество,  Фото:Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ
Мероприятие прошло в рамках месячника чистоты

В Октябрьском районе Улан-Удэ продолжается месячник чистоты и порядка. За мётлы и грабли взялись неравнодушные горожане, управляющие компании, общественники, школьники, студенты и представители исполнительных органов власти.

Во время масштабной уборки приводятся в порядок дворы и улицы, территории у жилых домов, государственных и бюджетных учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности.

9 апреля сотрудники администрации Октябрьского района и студенты техникума строительства и городского хозяйства провели экологическую акцию по очистке ливневой канализации от мусора по улице Бабушкина, 198а.

Экологические десанты в рамках весеннего месячника продлятся до 30 апреля. Общегородской субботник (0+) состоится 20 апреля.
месячник чистоты

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