В Улан-Удэ студенты расчистили ливнёвку

В Октябрьском районе Улан-Удэ продолжается месячник чистоты и порядка. За мётлы и грабли взялись неравнодушные горожане, управляющие компании, общественники, школьники, студенты и представители исполнительных органов власти.Во время масштабной уборки приводятся в порядок дворы и улицы, территории у жилых домов, государственных и бюджетных учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности.9 апреля сотрудники администрации Октябрьского района и студенты техникума строительства и городского хозяйства провели экологическую акцию по очистке ливневой канализации от мусора по улице Бабушкина, 198а.Экологические десанты в рамках весеннего месячника продлятся до 30 апреля. Общегородской субботник