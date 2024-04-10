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В Бурятии родителей штрафуют из-за детей

В Бурятии родителей штрафуют из-за детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они не занимаются воспитанием ребятишек

В Закаменском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На нём на нескольких местных жителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»)

По решению КДН двум закаменцам сделали предупреждение, а троих оштрафовали на 500 рублей. Ещё одному грозит ответственность по той же статье – за воспрепятствование осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
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