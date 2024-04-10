Они не занимаются воспитанием ребятишек
В Закаменском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На нём на нескольких местных жителей составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию»)
По решению КДН двум закаменцам сделали предупреждение, а троих оштрафовали на 500 рублей. Ещё одному грозит ответственность по той же статье – за воспрепятствование осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
В Бурятии родителей штрафуют из-за детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Облаву на собак устроят в «Металлисте» и «Пищевике»
За жестокость к педагогам хотят наказывать
Родители оскорблённых ребят пригрозили дойти до Минздрава России
Они не занимаются воспитанием ребятишек
Проект закона внесут на рассмотрение Народного Хурала
Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Сила в правде». ФОТО
Дмитрий Михайлович Бобровский ушёл на фронт в 17 лет
Выставка длилась пять часов. ФОТО
Дорога туда превратилась в настоящий квест
В МВД посоветовали встречать их из школы
Они уберегли пенсионерок от перевода денег мошенникам
А за нормальной людям предложили самим ходить на озеро
Их поставили у загазованной проезжей части
В нём будет и крытый футбольный манеж
Лидер российских буддистов рассказал, почему все побаиваются символ 2024 года