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В Чите построят Российский центр стрельбы из лука

В Чите построят Российский центр стрельбы из лука
Общество,  Фото:визуализация проекта строительства лукодрома

В нём будет и крытый футбольный манеж

Забайкальский край заключил концессионное соглашение на строительство Российского центра стрельбы из лука в Чите с ООО «Олимп-спорт».

«Это будет многофункциональный спортивный комплекс не только для проведения тренировок и соревнований по стрельбе из лука, - рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев. - Здесь можно будет заниматься и другими видами спорта, в том числе футболом: объектами центра станут крытый футбольный манеж и футбольное поле. Будут возведены открытое стрельбище для лучников, универсальная спортплощадка и воркаут-комплекс с необходимым спортинвентарём. Общая площадь объекта составит почти 7 тысяч квадратных метров».

Батомункув добавил, что сегодня в регионе стрельбой из лука занимаются свыше 1300 человек, из них почти 140 - заслуженные призёры, в том числе Олимпийских игр. Благодаря новому лукодрому они получат возможность качественно организовывать тренировочный процесс, не выезжая за пределы края, и проводить соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровней.

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ запланировано на 2024-2025 годы. Возводить центр будут при федеральной поддержке - президентской дальневосточной субсидии, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ крытый лукодром (первый в России) открыли ещё в 2021 году.  

стрельба из лука Чита спорт

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