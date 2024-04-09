В Чите установили новые лифты в доме за 12,4 млн рублей

Общество, Фото: фонд капремонта Забайкалья

Жильцы дома рады обновлению



Фонд капитального ремонта Забайкальского края заменил четыре лифта в девятиэтажном доме в Чите на улице Петровско-Заводской, 54. Стоимость работ составила 12,4 миллиона рублей.



Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Забайкальского края Валерий Таскин рассказал, что в 2024 году запланирована замена десяти лифтов в двух домах, четыре из них уже установлены.



- Кабины и всё оборудование современное, сделано качественно, имеется фотореверс, кнопки вызова диспетчера, аварийной остановки, что обеспечивает безопасность лифта. В этом же году Фондом капремонта проводится ремонт ещё шести лифтов в доме по адресу улица Шилова, 89. Стоимость составит 16 миллионов рублей. Думаю, что к концу мая, мы там работы уже закончим. Большинство лифтов в домах Читы и Забайкальского края обновлены благодаря действию программы - Фонд капремонта за 10 лет заменил 232 лифта в 78 многоквартирных домах на сумму более 450 миллионов рублей. Программа по смене лифтов продолжается, - отметил заместитель генерального директора Фонда.



Валерий Таскин добавил, что гарантийный срок эксплуатации от компании-установщика – пять лет.



- Скорость движения лифта – 1,6 метра в секунду, грузоподъёмность - 300 килограммов. Мы проехали, убедились, что лифт двигается бесшумно, в кабине играет классическая музыка, работает голосовой информатор о том, на какой этаж приехали. Приятно пользоваться таким лифтом», - добавил он.



Наталья, проживающая в этом доме на шестом этаже, настолько обрадовалась новому подъёмнику, что теперь, когда доезжает до своего этажа, говорит: «Спасибо, лифт!».



- Раньше у нас был старый лифт, часто останавливался, ломался, мы ходили пешком на шестой этаж. Сейчас нам поставили красивый, светлый лифт. Даже музыка играет. Приятно ездить. Бригада, которая здесь работала, сделала всё аккуратно - побелила, покрасила. Теперь наше дело сохранить, поэтому мы хотим установить камеру наблюдения, - сказала она.



Новое лифтовое оборудование соответствует техническому регламенту таможенного союза – оснащено поручнями, зеркалами, кнопками со шрифтом Брайля, голосовым оповещением этажности, датчиками, не допускающими зажатие в дверях – все приспособлено для людей с ОВЗ. Срок эксплуатации составляет – не менее 25 лет, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Забайкальского края.

