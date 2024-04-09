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Жителей Бурятии призывают защитить собак от клещей

Жителей Бурятии призывают защитить собак от клещей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого необходимо применять специальные препараты и соблюдать меры безопасности

В управлении ветеринарии по Бурятии предупреждают владельцев собак о сезонных заболеваниях.

- Весна, лето и осень – традиционные сезоны вспышки пироплазмоза - сезонного заболевания собак, вызываемое простейшими микроорганизмами, переносчиками которых являются иксодовые клещи. Пироплазмы проникают в эритроциты, губительно действуя на ткани и органы вплоть до смертельного исхода, - предупреждают в управлении.

Управление ветеринарии напоминает, чтобы уберечь своего питомца от болезни, необходимо вовремя проводить профилактические обработки. Обработайте животное средствами против клещей (капли на холку, ошейники и спреи). Перед применением препаратов необходимо внимательно прочесть инструкцию, изучить рекомендуемую дозу, период защиты, совместимость с аналогичными препаратами, правила нанесения. Перед использованием желательно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Также важно не забывать о мерах предосторожности:

- Не выгуливайте животных по высокой траве и в кустарниках, не вывозите в лес или на дачу в пик активности клещей (апрель – май, август - сентябрь).
- Внимательно осматривайте собаку после долгих прогулок. Клещи часто впиваются за ушами и в паху.
- При появлении у животного лихорадки и одышки, признаков анемии, общей интоксикации, немедленно обращайтесь к ветеринарному специалисту.

Для консультации по вопросам здоровья животных и проведения обработок от паразитов можно обратиться в ветеринарную станцию в вашем районе.

Как сообщал «Байкал-Daily», клещи в Бурятии уже проснулись. В Бичурском районе от укуса ребёнка пострадал ребёнок. 

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