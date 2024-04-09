Жителей Бурятии призывают защитить собак от клещей





Как сообщал «Байкал-Daily», клещи в Бурятии уже проснулись. В

Для консультации по вопросам здоровья животных и проведения обработок от паразитов можно обратиться в ветеринарную станцию в вашем районе.Как сообщал «Байкал-Daily», клещи в Бурятии уже проснулись. В Бичурском районе от укуса ребёнка пострадал ребёнок.





В управлении ветеринарии по Бурятии предупреждают владельцев собак о сезонных заболеваниях.- Весна, лето и осень – традиционные сезоны вспышки пироплазмоза - сезонного заболевания собак, вызываемое простейшими микроорганизмами, переносчиками которых являются иксодовые клещи. Пироплазмы проникают в эритроциты, губительно действуя на ткани и органы вплоть до смертельного исхода, - предупреждают в управлении.Управление ветеринарии напоминает, чтобы уберечь своего питомца от болезни, необходимо вовремя проводить профилактические обработки. Обработайте животное средствами против клещей (капли на холку, ошейники и спреи). Перед применением препаратов необходимо внимательно прочесть инструкцию, изучить рекомендуемую дозу, период защиты, совместимость с аналогичными препаратами, правила нанесения. Перед использованием желательно проконсультироваться с ветеринарным врачом.Также важно не забывать о мерах предосторожности:- Не выгуливайте животных по высокой траве и в кустарниках, не вывозите в лес или на дачу в пик активности клещей (апрель – май, август - сентябрь).- Внимательно осматривайте собаку после долгих прогулок. Клещи часто впиваются за ушами и в паху.- При появлении у животного лихорадки и одышки, признаков анемии, общей интоксикации, немедленно обращайтесь к ветеринарному специалисту.