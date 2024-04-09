Более 90 жителей Бурятии стали фермерами благодаря соцконтракту





Больше года назад жительница села Байкальское Северо-Байкальского района решила открыть собственное дело. В этом ей помог президентский национальный проект «Демография». На каждом этапе она получала профессиональную консультацию и помощь. Заключив социальный контракт 27 ноября 2023 года, в рамках господдержки начинающий фермер получила 200 тысяч рублей.- На эти деньги я закупила 60 молодых кур-несушек, кормушки, комбикорм, зерно и другие корма. Это направлен е я выбрала не случайно - разведением кур-несушек я занялась и раньше. Точно знаю, что домашнее яйцо пользуется спросом во все времена. Если всё пойдёт по плану, собственное дело будет приносить моей семье неплохой доход. Опыт у меня есть, - отметила сельчанка.По её словам, доходы их семьи весьма скромны, и стартовых денег на открытие своего дела – не было.- Я бы не смогла накопить такую сумму. Государственная поддержка направлена на такие семьи, как наша. У нас есть огромное желание трудиться, а раньше не было возможностей на развитие. Теперь я уже мечтаю о развитии своего подсобного хозяйства. В планах – организовать куриную мини-ферму. Планируем построить новый сарай и увеличить поголовье птицы. Сейчас наша семья только в начале пути, курочки ещё молодые, они начнут нестись ближе к лету. Начну наращивать клиентскую сеть, появится первая прибыль. Я в этом уверена, - отметила участница программы.В пресс-службе министерства социальной защиты населения республики отмечают, что в Северо-Байкальском районе социальный контракт является одним из основных способов оказания адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Популярным стало открытие своего дела в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.- В 2024 году в Северо-Байкальском районе шесть семей заключили социальные контракты. Из них два контракта - на организацию личного подсобного хозяйства, четыре - на открытие предпринимательской деятельности. Наша основная задача - обеспечить повышение качества жизни и материальной обеспеченности граждан. Жители, которые воспользовались такой социальной поддержкой, создали для себя дополнительный источник дохода. Мы считаем соцконтракт отличной практикой и будем развивать её и далее, - отметил начальник Северного отдела социальной защиты населения Максим Пьянников.В минсоцзащиты Бурятии отметили, что с начала года 1053 жителя республики заключили соцконтракт, из этого числа 93 человека начали заниматься личным подсобным хозяйством, на эти мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации, им перечислили 18,4 млн рублей.