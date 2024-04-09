Малышка родилась совсем недавно
В Иркутском зоосаде в ночь с 7 на8 апреля родился ягнёнок. Сотрудники зоопарка опубликовали видео с овечкой и через соцсети обратились к посетителям за помощью.
У нас случилось невероятное событие! На свет появилась эта красавица-малышка. Но вот незадача — у ягнёнка ещё нет имени! Давайте вместе придумаем его, - написали они в группе в социальной сети «Вконтакте».
Подписчикам предлагают придумать имя для овечки в комментариях, а сотрудники зоопарка выберут самое оригинальное.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии похожая «проблема». Жители республики придумывают имя для верблюжонка, который родился в этнокомплексе «Степной кочевник»,
Жители Иркутской области придумывают имя для ягнёнка
Общество, Фото:
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