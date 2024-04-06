Известный детский хирург провёл уникальную операцию малышу из Бурятии

Общество, Фото: телеграм-канал Юрия Козлова, из архива

Ребёнка прооперировали с помощью робота



В Иркутской областной детской больнице двухлетнему жителю Бурятии на днях провели робот-ассистированную операцию по устранению стеноза мочеточника средней части. Операцию проводил детский хирург с мировым именем, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Козлов. Подобную операцию в стране провели впервые.



- Причиной заболевания стало аномальное сужение. Оно нарушило проходимость канала, который соединяет почку и мочевой пузырь. С помощью робот-ассистированной системы мы резецировали часть мочеточника и соединили между собой сегменты этого органа, чтобы выделения беспрепятственно оттекали от почки, - написал Юрий Козлов на своей странице в соцсети.



По словам хирурга, послеоперационный период у маленького пациента прошёл достаточно легко. В этом огромное преимущество малотравматичных операций без разрезов.



- К слову, с помощью робот-ассистированной системы мы провели уже более полусотни хирургических вмешательств. Ближайшие наши «конкуренты» —коллеги из Италии, с которыми мы почти сравнялись по количеству таких инновационных операций. В планах — снижать возрастной и весовой ценз, чтобы роботическая хирургия была возможна для детей любого возраста, любой массы тела, - отметил доктор Юра.

