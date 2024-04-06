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Известный детский хирург провёл уникальную операцию малышу из Бурятии

Известный детский хирург провёл уникальную операцию малышу из Бурятии
Общество,  Фото:телеграм-канал Юрия Козлова, из архива
Ребёнка прооперировали с помощью робота

В Иркутской областной детской больнице двухлетнему жителю Бурятии на днях провели робот-ассистированную операцию по устранению стеноза мочеточника средней части. Операцию проводил детский хирург с мировым именем, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Козлов. Подобную операцию в стране провели впервые.

- Причиной заболевания стало аномальное сужение. Оно нарушило проходимость канала, который соединяет почку и мочевой пузырь. С помощью робот-ассистированной системы мы резецировали часть мочеточника и соединили между собой сегменты этого органа, чтобы выделения беспрепятственно оттекали от почки, - написал Юрий Козлов на своей странице в соцсети.

По словам хирурга, послеоперационный период у маленького пациента прошёл достаточно легко. В этом огромное преимущество малотравматичных операций без разрезов.

- К слову, с помощью робот-ассистированной системы мы провели уже более полусотни хирургических вмешательств. Ближайшие наши «конкуренты» —коллеги из Италии, с которыми мы почти сравнялись по количеству таких инновационных операций. В планах — снижать возрастной и весовой ценз, чтобы роботическая хирургия была возможна для детей любого возраста, любой массы тела, - отметил доктор Юра. 
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