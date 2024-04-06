Также перевозчикам напомнили правила безопасности
В Заиграевском районе сотрудники Госавтоинспекции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» проверили безопасность пассажирских перевозок.
Сотрудники ДПС проверили техническое состояние и оборудование маршрутных автобусов, соблюдение правил перевозки людей, контроль физического состояния водителей и необходимой документации. Выявлено три административных правонарушения, связанные с нарушением водителями автобусов эксплуатации транспортного средства.
Также полицейские побеседовали с должностными лицами предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, и обратили внимание на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и укрепление дисциплины среди водительского состава, сообщает Госавтоинспекция Бурятии.
В районе Бурятии проверили водителей автобусов
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