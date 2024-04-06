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Жители района Бурятии за год перевели мошенникам 17 млн

Жители района Бурятии за год перевели мошенникам 17 млн
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местным жителям рассказали о способах защиты от мошенников

Начальник Оперативного отдела МВД по Бурятии Сергей Грибанов провёл серию лекций по профилактике телефонного мошенничества в нескольких учреждениях Заиграевского района – администрации муниципального образования, клиентской службе социального фонда России и центральной районной больнице.

В 2023 году жители Заиграевского района лишились более 17 миллионов рублей из-за мошенников.

- Сергей Грибанов поделился с собравшимся важной информацией о способах защиты от мошенников и тонкостях их методов действий. Он также осветил важные аспекты правовой стороны вопроса и рассказал, как нужно вести себя в случае подозрительных звонков или сообщений, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На мероприятии с полицейским выступили начальник районного отдела полиции Баян Доржиев и заместитель начальника УУПиПДН ОМВД России по Заиграевскому району Игорь Будуев. Объединив свои усилия, правоохранители передали слушателям ценные знания, которые помогут им избежать попадания под влияние мошенников и защитить себя от возможных финансовых потерь.

- Важно отметить, что инициатива проведения таких лекций важна и актуальна в современном обществе, где мошенничество по телефону становится распространённым видом преступной деятельности. Грамотная и компетентная работа с населением поможет уменьшить риски для граждан, - уверены в МВД Бурятии.
По словам организаторов, мероприятие получило положительные отзывы от участников, которые выразили благодарность организаторам за подробную и полезную информацию, переданную ими на лекциях.

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