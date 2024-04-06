В Бурятии закрыты все ледовые переправы

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Передвигаться по льду запрещено



В Бурятии закрыты все ледовые переправы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



- Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России информируют, что за сутки прекращена эксплуатация шесть ледовых переправ в Баргузинском районе, - отметили в ведомстве.



Передвижение по льду запрещено. За нарушение грозит административная ответственность.

