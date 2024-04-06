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Жителя Бурятии понудили предоставить скот для вакцинации

Жителя Бурятии понудили предоставить скот для вакцинации
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчина долго отказывался предоставлять животных

Жителя Иволгинского района понудили предоставить ветеринарам крупный рогатый скот для обязательной вакцинации.

В управлении ветеринарии Бурятии сообщили, что владелец скота на протяжении длительного времени отказывался предоставлять животных для обязательной профилактической вакцинации. После выдачи требования Россельхознадзора, он был вынужден выполнить указания специалистов о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и предоставить ветеринарам более 50 голов КРС.

- В целях сохранения эпизоотического благополучия, управление ветеринарии Бурятии обращает внимание всех владельцев животных на обязательное соблюдение требований ветеринарного законодательства, - сообщили в пресс-службе управления. 
скот ветеринария вакцинация

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