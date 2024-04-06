Общественница из Бурятии вышла в финал премии «Россия – страна возможностей»

Глава Бурятии призвал голосовать за неё

Татьяна Молчанова, общественный деятель из села Нестерово Прибайкальского района Бурятии, вышла в финал Национальной премии «Россия – страна возможностей». «Из 33 тысяч заявок отобрали лишь 100!» - сообщил в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Давайте поддержим нашу землячку! Поможем и проголосуем за неё», - призвал он.

Результаты станут известны на Международной выставке-форуме «Россия».

«Финал номинации «Развитие регионов» - это большая честь для Бурятии, - объяснил Цыденов. - Победители получат поддержку, возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей» и презентовать наш регион на крупных федеральных мероприятиях».

По словам главы республики, всё это – «действительно серьезные возможности для любого общественного деятеля, и будет очень здорово, если победителем станет представитель Бурятии».

На момент написания заметки за Татьяну проголосовали 1815 человек.

«Чтобы Татьяна победила, нам надо её всем вместе поддержать. Другие регионы голосуют за своих. А мы за свою! Мы же можем?!» - спросил пользователей Алексей Цыденов, пожелав Татьяне Молчановой успехов и победы.

Справка:

Татьяна Молчанова – создательница проекта «ДОБРО ДОМ – креативное пространство СЕЛО XXI» в селе Нестерово Республики Бурятия. Этот проект стал настоящим местом притяжения для молодежи сельской местности и помог решить проблему оттока молодых людей из деревень.Целью проекта было создание условий для самореализации и развития детей и молодежи, проживающих в селе. Татьяна собрала команду единомышленников, провела ремонт заброшенного здания церковной приходской школы, построенной в 1905 году, и превратила его в креативное пространство. Были созданы арт-мастерские и рабочие места для творческой сельской молодежи.Благодаря усилиям Татьяны село приобрело новый облик, стало туристическим центром и местом культурного досуга. До сих пор девушка является руководителем проекта. Более 10 000 человек получили пользу от реализации этой идеи: более тысячи мероприятий, мастер-классов, занятий, тренировок, семинаров, встреч гостей и туристов было проведено. Идея девушки вошла в 100 лучших молодежных проектов России в сфере креативных индустрий. Татьяна была награждена Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко за вклад в развитие сельских территорий. Созданное место притяжения в селе посетила зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко.Кроме этого, девушка является общественным деятелем, руководителем ресурсного центра «Добродом», председателем РО «Российский союз сельской молодёжи» Бурятии и директором МБУ «Нестеровский культурно-информационный центр».Мотивация и упорство Татьяны помогли развить малую родину, привлечь людей в село и создать новые возможности для всех местных жителей. Было также создано место досуга для волонтеров Прибайкальского района Бурятии: ведь на базе созданного пространство удалось открыть и ресурсный центр.